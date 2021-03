Sono contento della top 10

Ho fatto 1’53″8 e sono 9°? Questo è il problema di correre in MotoGP, vanno tutti forte… Comunque sono contento perché l’obiettivo di oggi era entrare nella top 10, dato che domani in FP3 si farà fatica a migliorare con le temperature più alte. Sono già stato più veloce rispetto ai test e ho fatto davvero un bel giro, riesco a guidare bene, ma è solo venerdì. C’è ancora da lavorare. [Valentino Rossi a Sky Sport]

Scelta delle gomme decisiva

Sul bilanciamento della moto sono già abbastanza a posto, mentre sarà molto importante la scelta delle gomme. Fa molto caldo anche di sera e questo spariglia un po’ le carte rispetto a quello che avevamo visto nei test, dove faceva più freddo. Ad inizio FP2 ero partito per fare un long run prima della bandiera rossa, facendo 7-8 crono di fila, ma non mi ero trovato bene perché non riuscivo a spingere al massimo con le soft. Nell’ultima parte del circuito dovevo stare molto attento, perché le soft non funzionavano bene. C’è ancora tanto da fare. Poi sarà importante capire l’evoluzione della pista nei prossimi giorni. Come gomme pensavamo di andare su soft-soft, ma adesso dovremo valutare anche la media e la hard

Pecco Bagnaia molto forte, forse troppo

Le Ducati sono velocissime sul giro secco, ma anche sul passo. Miller e Bagnaia sono molto carichi e c’è una bella sfida tra di loro, che li aiuta ad andare più forte. Vedo ‘Pecco’ molto in forma, forse troppo...

