I record sono fatti per essere frantumati ma, francamente, nessuno pensava che si potessero superare i 360 km/h su una MotoGP. Johann Zarco, alfiere del team Ducati Pramac, sfruttando il lungo rettilineo conclusivo di Losail ha ‘tirato il collo’ alla sua Desmosedici GP toccando la folle velocità di 362,4 km/h, sei km superiore al precedente record fatto segnare al Mugello nel 2019 da Andrea Dovizioso (356,7 km/h) nel terzo turno di libere. Come mostra il video twittato dall’account ufficiale della MotoGP, Zarco dopo aver toccato questa simile velocità ha poi avuto seri problemi a frenare e non è riuscito ad impostare al meglio la curva 1, forse in quanto nemmeno lui si aspettava di raggiungere una velocità del genere e dunque non ha anticipato a dovere la frenata.

Le 5 velocità più alte in MotoGP: comanda la Ducati!

1. ZARCO Qatar (FP4 2021) 362.4 km/h 2. DOVIZIOSO Mugello (FP3 2019) 356,7 km/h 3. DOVIZIOSO Mugello (Gara 2018) 356,5 km/h 4. DOVIZIOSO Mugello (FP2 2018) 356,4 km/h 5. PETRUCCI Mugello (FP2, 2018) 355,8 km/h

Meno di tre settimane fa lo stesso Zarco aveva raggiunto i 357,6 km/h, ma il rilevamento non era stato registrato poiché simili record di velocità devono essere registrati durante i weekend di gara. La velocità supersonica di Zarco non rappresenta assolutamente un inedito per la Ducati visto che guardando lo storico delle velocità, nella top 10 si ritrovano solo rilevamenti di piloti in sella alla moto di Borgo Panigale, registrati su una pista unica nel suo genere come il Mugello, che grazie alla particolare conformazione della pista permette ai piloti di lanciarsi sul rettilineo a massima velocità uscendo dalla Bucine, l’ultima curva del circuito italiano, già a velocità sostenuta, mantenendo il gas aperto sullo scollinamento che porta alla ingresso della San Donato. Riuscire a spingere oltre i 360 km/h la Desmosedici in Qatar è veramente a suo modo storico.

