Neanche il tempo di riprenderci dal finale di stagione dello scorso anno. Il motomondiale torna in pista dopo circa 4 mesi d stop e riparte dalla location di apertura classica degli ultimi tempi, tranne naturalmente lo scorso anno per i noti problemi di COVID. Dal buio di Losail in Qatar comincia la stagione 2021, un'annata fondamentale per la Classe Regina, una gara ancora più importante per tantissime "prime volte". Sarà la prima senza Andrea Dovizioso ai nastri di partenza. Il forlivese ha scelto un anno sabbatico , sperando di trovare una sella competitiva per il 2022. Prima stagione dopo una vita in un team satellite anche per Valentino Rossi , che farà coppia con Franco Morbidelli in Petronas. Prima gara per la Suzuki e Joan Mir da defender del titolo mondiale. Prima gara per Bastianini e Luca Marini in MotoGP. Ma soprattutto prima gara per Marc Marquez dal clamoroso infortunio dello scorso anno. In verità non è ancora arrivata l'ufficialità, ma sembra proprio che il Cabroncito sarà in griglia di partenza domenica sera. Nei giorni scorsi ha svolto test con la Honda tra Spagna e Portimao e sembra volerci provare. Di seguito gli orari di prove libere, qualificazione e gare.