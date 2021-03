Valentino Rossi nella sua prima conferenza stampa da pilota della Yamaha Petronas alla vigilia del "Oggi per me è sempre come il primo giorno di scuola. Sono passato da un team all'altro e mi sento bene. L'atmosfera è bella e i test nono sono andato per niente male. Ora vediamo cosa succede Se sono più rilassato dal passaggio al team clienti? Sia nel Team ufficiale che in Petronas tutti danno il massimo e puntano alla vittoria. C’è sempre la pressione, cambia solo che ci sono meno persone intorno alla moto. Marquez? Marc vuole di sicuro tornare, mi auguro che torni presto e che sia competitivo dalla prima gara in cui girerà" E' emozionatonella sua prima conferenza stampa da pilota dellaalla vigilia del primo Gp della stagione in Qatar

“La fine del 2020 è stata difficile, ma ho maturato molta esperienza preziosa. Ci sono stati alti e bassi nel corso della stagione, ma ora mi sento pronto e questa è la cosa più importante. Ora l’obiettivo è diverso, è quello di vincere il Campionato. Nei test ci sono più persone e più responsabilità, sono andati bene. Più che pressione sento l’emozione di cominciare

"C’è una pressione extra qui nel team ufficiale, ma per il momento non c’è stata ancora occasione di sentirla. Vedremo più avanti nel corso della stagione. Fino ad ora è andato tutto bene, vedremo come andrà nei momenti di difficoltà, per ora fila tutto liscio a partire dai test. Il favorito per il titolo? Joan Mir è l’uomo da battere"

"Sono molto contento di essere qui pronto per la nuova stagione. L’anno scorso ho vissuto un campionato da sogno, con un finale incredibile, ma ora ripartiamo da zero, tutti, e sarà importante avere subito un buon feeling con la moto. I test non sono andati male ma c’è ancora tanto da lavorare. In questo 2021 avrò davanti a me due grandi sfide: difendere il titolo e fare il massimo possibile volta dopo volta"

