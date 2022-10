Il centauro italiano, ai microfoni di Sky Sport, ha mostrato grande soddisfazione nell’immediato post-gara: “Negli ultimi giri ho avuto una serie di difficoltà con la ruota anteriore. A metà gara ho visto che Quartararo era a terra. Sono felicissimo per aver ottenuto la leadership del campionato ma è presto per gongolare. Abbiamo deciso di utilizzare la gomma media, non avevo un buon feeling con la mescola dura. Sapevo che Rins e Marquez mi avrebbero attaccato nei passaggi conclusivi, la gara è cambiata quanto ho letto che Quartararo era fuori dai giochi: in quel momento ho capito che potevo accontentarmi di un podio, sino a quel momento ero determinato a giocarmi la vittoria. Fino alle qualifiche non riuscivo ad avere un passo costante. Tutti abbiamo gestito un po’, mi aspettavo una gara molto più veloce. Ho dovuto fare una gara in gestione della gomma, non succedeva da un po’. Eravamo tutti molto vicini”.

Bezzecchi (4°): "Rookie of the year, che traguardo"

"Un bellissimo momento per me, Diventare rookie dell’anno è speciale, farlo poi in una gara così emozionante, con una bagarre assoluta contro tanti rivali, ha davvero un sapore in più. Mi sentivo particolarmente bene in curva 1, che nelle prime fasi di gara riuscivo a imboccare ad alta velocità, ho anche piazzato un bel sorpasso su Jorge Martin in quel punto. Nel finale, poi, sono stato alle spalle di Francesco Bagnaia e ho cercato il podio, purtroppo l’ho mancato di un soffio. Se ho preferito non superare Pecco nel finale? Non proprio. So che il tornantino di curva 10 è il punto ideale per i sorpassi qui a Phillip Island, ma non ce l’ho mai fatta. Non perchè non volessi. Non potevo. "Pecco” era bravo a prendere margine in curva 9 e io non avevo modo di rifarmi sotto, anche perchè la mia moto non è mai stata a posto in quel punto. Cercavo di sfruttare la scia per riprovarci in curva 1, ma la gomma ormai era andata…".

A.Espargaro (9°): "Arrabbiato, un altro problema tecnico ci ha penalizzato la gara"

"Sono molto arrabbiato perché, come era già accaduto in Giappone, c’è stato un problema con la moto. Facciamo troppi errori e se si vuole vincere il titolo non è ammissibile. Avevo un taglio di potenza anomalo sull’elettronica e quindi mi sono trovato a non poter fare di meglio di quanto ho ottenuto alla fine. Quanto credo al titolo? Pecco sta facendo un ottimo lavoro, ma io ci credo al 100%. Lotterò fino alla fine".

Marquez (2°): "Mi sono sentito bene, non mi interessa non aver vinto"

Sono contento perchè abbiamo scelto l’opzione corretta per la nostra moto, con la gomme posteriore morbida. Mi sono sentito bene sin dal via, quindi ho gestito parecchio le prime fasi di gara. Dopodiché ho iniziato a soffrire nel trovare aderenza, ma ad ogni modo mi sono divertito tantissimo. Un podio ha un significato importante per me. Dopo il momento complicato che ho passato centrare un risultato simile è incredibile. Sapevo che qui e in Thailandia potevo andare bene, oggi ero teso, avevo in testa di poter fare bene e così è stato. Non sono distrutto a livello fisico, ma mentale, per la pressione che avevo. Volevo essere protagonista, perchè so che a Sepang non potremo esserlo. Se mi spiace aver perso il duello con Rins? Ho provato a vincere, certo, ma la posizione non mi importa più di tanto. Sono arrivato secondo e ho dato tutto quello che avevo, quello conta. Senza dubbio Alex Rins ha messo in scena un giro finale davvero impeccabile e io non ho nulla da recriminare, ho fatto tanti sorpassi, sempre in curva 2, perchè in altre aree dobbiamo ancora crescere ma, passo dopo passo, stiamo crescendo. Ho usato il forcellone in alluminio e mi sembra che abbia pagato dividendi".

