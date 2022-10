Ayumu Sasaki non ha avuto rivali nelle qualifiche del non ha avuto rivali nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia per quanto riguarda il Mondiale Moto3. Sessione perfetta con il nuovo primato del tracciato per il giapponese di Max Racing, semplicemente il più rapido davanti a Sergio Garcia ed ad Ivan Ortolà. Le qualifiche nella spettacolare location di Phillip Island si sono aperte con l’ottima prestazione in Q1 da parte dello scozzese John McPhee (Max Racing), il più veloce davanti agli spagnoli David Munoz (BOE), Carlos Tatay (CFMoto Racing Prüstel GP) ed al giapponese Taiyo Furusato (Honda Asia). Sessione da dimenticare, invece, per Andrea Migno (Snipers), mai in lotta per un potenziale accesso alla Q2 insieme a Riccardo Rossi (SIC58).

La Q2, invece, ha avuto un solo uomo al comando. Ayumu Sasaki è stato infatti semplicemente perfetto siglando sin da subito il nuovo record della pista in 1.35.854. Il centauro di Max Racing, padrone della scena anche nella FP3, non ha avuto bisogno di perfezionarsi nei secondi finali che hanno visto un deciso attacco da parte di Sergio Garcia (Aspar). L’iberico Ivan Ortolà (Angeluss MTA Team) ha concluso al terzo posto davanti al già citato Tatay ed al brasiliano Diogo Moreira (MT Helmets – MSi), pronto domani per dare battaglia in una prova che si prospetta molto interessante. Dalla sesta piazza partirà Stefano Nepa (Angeluss MTA Team), perfetto nel proprio passaggio ad abbattere il riferimento di Izan Guevara (Aspar).

Il leader del Mondiale dovrà recuperare domani, una missione non impossibile in un tracciato in cui molto probabilmente vedremo una competizione di gruppo. Attenzione domani anche al nostro Dennis Foggia (Leopard), dodicesimo al via alle spalle di David Munoz (BOE), Furusato, Jaume Masià (KTM) e Deniz Oncu (KTM). Appuntamento a domani alle 2.00 per il via del GP d’Australia 2022 per quanto riguarda il Mondiale Moto3.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP AUSTRALIA MOTO3

1 A. SASAKI 1:35.854 2 S. GARCIA +0.187 3 I. ORTOLÁ +0.725 4 C. TATAY +0.817 5 D. MOREIRA +0.826 6 S. NEPA +0.836 7 I. GUEVARA +0.920 8 D. ÖNCÜ +0.942 9 J. MASIA +0.998 10 T. FURUSATO +1.124

