Tra i graditi ritorni nel calendario della MotoGP 2022 c'è sicuramente Phillip Island. I bolidi a due ruote tornano in Australia, su uno dei circuiti più belli del mondo per paesaggio e per conformazione. Tra i veloci saliscendi australiani Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo si daranno battaglia per il terz'ultimo atto del mondiale. Il torinese ha ormai concluso la sua rimonta e in Australia cercherà il sorpasso in vetta alla generale. Dopo aver recuperato ben 89 punti sul rivale francese ora arriva il bello per Francesco, su una pista però che non è mai stata veramente amica della Ducati. Discorso invece differente per El Diablo che, dopo aver toccato il fondo in Thailandia, è chiamato a dare qualche risposta. A metà stagione questo mondiale lo aveva praticamente vinto, poi tra qualche errore e pessimi risultati della sua Yamaha, ha sperperato un vantaggio abissale e ora si ritrova con solo 2 punti di vantaggio. Almeno la sua M1 sui saliscendi australiani nel passato si era dimostrata spesso competitiva, per cui c'è un cauto ottimismo. Interessante vedere anche cosa potranno combinare Aleix Espargaro, ancora in corsa per il titolo, Enea Bastianini, Jack Miller e Marc Marquez, pronto ormai per tornare almeno sul podio dopo le ultime positive uscite. Orari complessi, tutti tra la notte e la domenica molto presto. Ma per questo mondiale vale la pena fare dei sacrifici.

Programma GP d'Australia

Ad

Venerdì 14 ottobre

Gran Premio della Thailandia Zarco: “Ho esitato ad attaccare Bagnaia”. E Dall’Igna lo ringrazia 04/10/2022 ALLE 11:41

FP1 Moto3: 0:00-0:40

FP1 MotoGP: 0:55-1:40

FP1 Moto2: 1:55-2:35

FP2 Moto3: 4:15-4:55

FP2 MotoGP: 5:10-5:55

FP2 Moto2: 6:10-6:50

Sabato 15 ottobre

FP3 Moto3: 0:00-0:40

FP3 MotoGP: 0:55-1:40

FP3 Moto2: 1:55-2:35

Qualifiche Moto3: 3:35-4:15

FP4 MotoGP: 4:30-5:00

Qualifiche MotoGP: 5:10-5:50

Qualifiche Moto2: 6:10-6:50

Domenica 16 ottobre

Warm-Up Moto3: 0:00-0:10

Warm-Up Moto2: 0:20-0:30

Warm-Up MotoGP: 0:40-1:00

Gara Moto3: 2:00

Gara Moto2: 3:20

Gara MotoGP: 5:00

GP d'Australia in tv: la gara sarà trasmessa sia in Pay per View che in chiaro

L’intero weekend del GP d'Australia sarà trasmesso su Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky, e su Sky Sport Uno. La gara sarà trasmessa anche in differita da TV8

Palinsesto TV8

Sabato 15 ottobre: sintesi delle qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP alle 14:00.

Domenica 16 ottobre: gara Moto3 alle 11:05; gara Moto2 alle 12:25; gara MotoGP alle 14:15.

GP d'Australia in Live-Streaming

Il GP d'Australia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

Approfondimenti

GP d'Australia: informazioni

Data orario e luogo: domenica 27 Ottobre, Circuito internazionale di Motegi

Precedente GP: Giappone | REPORT

Prossimo GP: Malesia, 3 Novembre

MotoGP 🏍 Bagnaia a -2 da Quartararo: Pecco ora è favorito per il titolo? 03/10/2022 ALLE 14:13