Francesco Bagnaia è carico e determinato in vista del suo fine settimana del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Il portacolori del team Ducati Factory sa che sul tracciato di Phillip Island si gioca una ampia fetta della sua stagione grazie anche ad una GP22 in grande spolvero.

Il pilota torinese, dopo la tappa di Buriram, si è portato a 2 sole lunghezze di distacco da Fabio Quartararo, consapevole che ora tutta l’inerzia sia nella sua direzione, con il rivale della Yamaha chiamato a dover lottare da solo contro la pattuglia Ducati. “Pecco” si prepara per la tappa australiana, su un tracciato sul quale non si corre dall’ormai lontano 2019, un aspetto che potrebbe essere importante, come conferma nel corso della conferenza stampa odierna.

Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo Team) e Fabio QUARTARARO (Monster Energy Yamaha MotoGP)

“Siamo su una delle mie piste preferite, ma penso che sia così un po’ per tutti. A Phillip Island tutto sembra più rilassato, e il lay-out del circuito è meraviglioso dato che unisce tecnica a velocità altissime. Nell’ultima edizione ho vissuto la mia migliore tappa di quell’anno da rookie in MotoGP per cui sono fiducioso. Il nostro potenziale ora è più alto grazie anche ad una carena che mi aiuta parecchio a livello di guidabilità soprattutto in quelle che saranno le condizioni che troveremo in questo weekend”.

Dal 2019 al 2022, cos’è cambiato? “Più che la moto, in 3 anni penso di essere migliorato io a livello personale. La Ducati ha mosso passi in avanti importanti a livello di guidabilità perchè per il resto le differenze non sono enormi. Ora, tornando al presente, so che sono a 2 soli punti dalla vetta della classifica e, come ha detto Fabio Quartararo, sembra che si riparta tutti da zero, come se fossimo ancora a inizio anno. Siamo in 5 ancora in lizza per il successo finale e, mai come quest’anno, tutto può accadere. Io e Fabio siamo avvantaggiati, ma non è certo un fatto definitivo”.

