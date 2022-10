Si è chiusa una prima giornata di prove libere molto importante per la MotoGP a Phillip Island, in Australia , sede del 18° round del Mondiale 2022. Lungo i saliscendi aussie il più veloce è stato Johann Zarco. Il franceseo, sulla Ducati Pramac, è riuscito ad adattarsi alle non semplici condizioni australiane che prevedevano tantissimo vento. Su un layout che richiede molto in termini di percorrenza in curva non è assolutamente semplice. Alle spalle di Zarco si piazza Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) a 0"038 e la Honda di Pol Espargarò (Honda) a 0"052. Si è ben difeso Fabio Quartararo con la Yamaha, che ha chiuso in quarta piazza a 0"139 dal leader. Un po' più in difficoltà il team ufficiale della Ducati: Francesco Bagnaia è ottavo a 0"363 e l'australiano Jack Miller è tredicesimo a 0"546.

In Top 10 anche Enea Bastianini che si è trovato meglio sul time-attack piuttosto che sul passo. Attenzione infine a Marc Marquez, sesto a 0"300 da Zarco. La variabile meteorologica potrebbe fare la differenza. Oggi i centauri hanno potuto girare in condizioni di asciutto e per sabato e domenica sono previste condizioni altamente variabili. Tradotto: può piovere come anche no. Di conseguenza, sarà necessario dare uno sguardo anche al cielo e comprendere che evoluzione vi possa essere.

Ad

Gran Premio dell'Australia Bagnaia, Quartararo, Aleix e gli outsider: le 5 domande prima del GP 14 ORE FA

Valentino Rossi icona sportiva: "Premio speciale, per una lunga carriera"

Gran Premio dell'Australia Quartararo: “Non sono preoccupato dalla pioggia, adoro il circuito" UN GIORNO FA