E sono sette! Francesco Bagnaia conquista anche il Gran Premio della Malesia sul celebre circuito di Sepang. Bravissimo GoFree a vincere davanti al combattivo Enea Bastianini e al redivivo Fabio Quartararo, che riesce a tenere aperta la generale.

Andiamo subito al sodo: il mondiale va a Valencia. In tanti avevano sperato di vedere Pecco Bagnaia campione del mondo nella mattinata di domenica 23 ottobre, ma per pochi punti il campionato rimane aperto. Sì perché il torinese parte alla grande dalla nona piazza, si porta nelle posizioni di testa e sfruttando la caduta clamorosa di Martin si ritrova primo. Bastianini gli crea diversi problemi, ma alla fine è Pecco a trionfare davanti al futuro compagno di squadra. Da dietro però anche Quartararo rimonta da fenomeno assoluto e conquista un podio che sa di miracolo.

Partiamo dal celebrare il vincitore. Francesco è sontuoso ancora una volta e conquista il settimo successo stagionale. Pecco fa la partenza della vita dalla nona casella e in due curve è addirittura secondo. Poi il crash di Martin gli regala la prima piazza, che però deve sudarsela all'arrivo con Enea Bastianini, il quale non gli regala nulla. I due combattono ma alla fine GoFree ne ha di più e vince. Si sperava che questo risultato valesse il mondiale, ma poco cambia. A Valencia sarà grande spettacolo: a Pecco basterà arriva 14mo per essere il nuovo campione del mondo della MotoGP, riportando l'Italia sul gradino più alto del podio dai tempi di Rossi nel 2009 e la Ducati vincente da Stoner 2007.

Grande Pecco, ancora un ottimo Enea. La Bestia non regala nulla al futuro compagno di squadra e combatte con le unghie e con i denti, superando anche a più riprese Pecco. Nel finale però non ne ha ed è battuto. Comunque questa seconda piazza è preziosa per lui dato che si ritrova nella generale a un solo punto da Aleix al terzo posto.

Se Bagnaia è straordinario, per Quartararo non ci sono veramente aggettivi. Dopo qualche gara opaca ricca di errori, El Diablo parte dalla 12ma piazza ma rimonta veemente e chiude addirittura a podio, non lontano dai vincitori. Una corsa pazzesca, con un dito rotto nelle FP4 e su una moto tutt'altro che al livello della Ducati. Solo un dato: la seconda non Ducati al traguardo è quella di Rins quinto, lontano circa 10 secondi. Questo basta a far capire l'immensa prestazione del francese, unico a tenere il ritmo della Rossa di Borgo Panigale. Il podio mancava a Fabietto addirittura dall'Austria e gli permette di rimanere in corsa per il mondiale, anche se l'impresa sembra impossibile.

Quarto un super Marco Bezzecchi. Il Bez parte malissimo, ma anche lui rimonta e arriva ai piedi del podio. A tratti sembra poter infastidire anche Quartararo e ciò accende l'entusiasmo di tutti, dato che il sorpasso avrebbe dato il mondiale a Bagnaia. Ma ciò non accade dato che Fabietto nel finale cambia marcia e quindi Marco si deve accontentare della medaglia di legno. Quinto Rins, poi Miller, Marquez, Binder, Zarco e Morbidelli.

Solo 11mo Aleix che alza bandiera bianca nel mondiale. Ora Espargaro rischia anche di perdere il podio nella generale, dato che Bastianini è solo a un punto. L'Aprilia comunque fatica in questo finale di stagione, lo dimostra anche la gara di Vinales, fuori addirittura dai punti.

Come detto, ce la si gioca a Valencia. Il sogno è sempre più vicino.

Tabellino

LA CLASSIFICA: Bagnaia, Bastianini, Quartararo, Bezzecchi, Rins, Miller, Marquez, Binder, Zarco, Morbidelli, Aleix, Crutchlow, Oliveira, Pol, Fernandez.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Martin rimane in testa, secondo un fenomenale Pecco Bagnaia. Poi Bastianini, Marquez, Morbidelli e Quartararo. Il francese in poche curve si sbarazza del compagno ed è quinto. Aleix nono, ritirato per un problema tecnico Luca Marini. Aleix sbaglia e crolla in 14ma piazza, mentre Enea attacca Pecco, con Martin che prende qualche metro su tutti.

- Marquez fatica al quarto posto ed è attaccato da Quartararo, che lo passa al quarto giro, mentre Morbidelli sconta il primo dei long lap ed è decimo. Davanti sempre il trio delle Ducati con 2 secondi su Quartararo. Poi Marquez, le Suzuki e Bezzecchi ottavo. Martin prosegue da solo in testa e prende vantaggio sui due compagni di moto, ma al settimo giro clamorosamente finisce a terra. Pecco quindi è davanti, poi Bastianini e Quartararo. Grande rimonta di Bezzecchi che in poche curve supera le due Suzuki e Marquez, salendo al quarto posto.

- Si arriva a metà gara. Bagnaia prende qualche metro su Bastianini. Terzo Quartararo, poi Bezzecchi all'inseguimento del Diablo. Enea attacca e passa Pecco, andando in testa. Dietro il Bez chiude il gap su Quartararo, che rimane a due secondi dalle Ducati in testa. Il ritmo di Bastianin però non è alto e sembra quasi da ostacolo per Bagnaia, che quindi torna davanti. Terzo sempre El Diablo a due secondi attaccato da Bezzecchi.

- Pecco davanti, Enea rimane attaccato dietro, mentre Quartararo prova nell'impresa impossibile di chiudere il gap sulle due Ducati. Il Bez ora fatica a stare col Diablo che ci crede a tornare su Bastianini. Quinto un buon Rins, poi Marquez. Cala Mir che si fa passare anche da Miller e Binder. Decimo Zarco, poi anonimo Aleix.

- Ultime tornate. Bagnaia guadagna qualche decimo su Enea, mentre El Diablo è terzo in solitaria. Quarto il Bez, cade Mir e quindi Aleix entra in top ten, ma poco dopo viene passato da un buon Morbidelli. Finisce senza grossi scossoni: settima vittoria stagionale per Pecco che ora ha 23 punti di vantaggio nel campionato. Il mondiale va a Valencia.

La statistica chiave

Bagnaia conquista la settima vittoria stagionale, solo Stoner ne ha fatte di più con la moto italiana nel 2007. Ducati Factory è campione del mondo team

La dichiarazione

Francesco BAGNAIA: "Ho fatto la migliore partenza di tutta la mia vita. Ho preso dei rischi e hanno pagato. Stando dietro a Martin ho un po' usato troppo il posteriore, per cui alla sua caduta ne ho approfittato. Settima vittoria, veramente tante".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Fabio QUARTARARO: Pecco vince e merita gli elogi, ma la gara di Quartararo è pazzesca. Arrivare così vicino alle Ducati vincitrici su questa moto, su questa pista e con un dito rotto, è qualcosa da supereroi. Tiene aperto il mondiale e questo era l'obiettivo, anche se ora è ancora più dura. Ma lui naturalmente non si arrenderà mai. Un campione stratosferico, un fenomeno assoluto di questo sport.

Il peggiore

Jorge MARTIN: Butta via tutto con una caduta nelle prime fasi quando era davanti in totale solitaria.

