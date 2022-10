violento acquazzone che ha inondato la pista e causato la sospensione della seconda sessione di prove libere della Moto2. L’ovvia conseguenza è stata uno slittamento dell’intero programma odierno, con la MotoGPritardatadi un’ora. Nonostante sia uscito il sole, l’asfalto è rimasto a lungo fradicio. Non sorprende, quindi, che all’inizio della FP2 i centauri della classe regina siano stati costretti a girare con pneumatici rain. Per la cronaca, in queste condizioni “ibride” il più rapido è risultato Cal Crutchlow, davanti a Francesco Bagnaia e Alex Marquez. Il pirotecnico meteo malese si è palesato in tutta la propria esuberanza già quest’oggi . Contrariamente alle previsioni, l’autodromo di Sepang è stato investito da unche ha inondato la pista e causato la sospensione della seconda sessione di prove libere della Moto2. L’ovvia conseguenza è stata uno slittamento dell’intero programma odierno, con la. Nonostante sia uscito il sole, l’asfalto è rimasto a lungo fradicio. Non sorprende, quindi, che all’inizio della FP2 i centauri della classe regina siano stati costretti a girare con pneumatici. Per la cronaca, in queste condizioni “ibride” il più rapido è risultato, davanti a Francescoe Alex

I piloti hanno atteso per capire se si potesse passare alle slick e provare il time attack. Infatti, nella FP1 sono stati effettuati tentativi veloci meramente d’assaggio. Nel finale in diversi hanno azzardato gomme lisce, ma senza successo. L’aderenza non era infatti tale da poter spingere a fondo e la classifica combinatanon è cambiata. Proprio per questo è bene essere nella top-ten provvisoria. Non vi è nessuna garanzia di poter trovare condizioni di asciutto nella FP3. Dunque, se Giove Pluvio dovesse riaprire le cataratte già nelle prossime ore, i dieci pass per la fase decisiva delle qualifiche verrebbero distribuiti sulla base dell’attuale tabella cronometrica.

MotoGP 🏍 Pecco: il Mondiale è ad un passo. Il destino è nelle tue mani! 17/10/2022 ALLE 15:42

Ebbene, nel momento in cui la bandiera a scacchi ha posto fine alla musica, i dieci più rapidi ad accaparrarsi una sedia sono stati i migliori della FP1. Dunque Fabio Quartararo (Yamaha); Enea Bastianini, Jorge Martin, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio (Ducati); Brad Binder (Ktm), Alex Rins e Joan Mir (Suzuki) . Vedremo se la FP3 consentirà di effettuare un altro ballo, mandando a soqquadro le gerarchie odierne, oppure se le cristallizzerà in vista del Q2, obbligando chi non è presente nella suddetta lista a passare per le forche caudine del Q1. Francesco Bagnaia in testa.

CLASSIFICA COMBINATA FP1+FP2

1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.479 18 18 330.2

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.576 17 17 0.097 0.097 333.3

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’59.623 14 15 0.144 0.047 330.2

4 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.875 15 15 0.396 0.252 332.3

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.951 15 16 0.472 0.076 331.2

6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’59.966 15 17 0.487 0.015 329.2

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.543 7 18 1.064 0.577 330.2

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’00.552 14 15 1.073 0.009 329.2

9 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’00.733 10 14 1.254 0.181 329.2

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’00.767 8 13 1.288 0.034 329.2

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’00.770 15 15 1.291 0.003 334.3

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.771 6 17 1.292 0.001 326.2

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’01.015 16 16 1.536 0.244 328.2

14 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.034 14 15 1.555 0.019 333.3

15 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 2’01.048 8 16 1.569 0.014 330.2

16 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.200 4 15 1.721 0.152 332.3

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.247 5 17 1.768 0.047 327.2

18 35 Cal CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’01.251 6 16 1.772 0.004 328.2

19 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.328 11 16 1.849 0.077 329.2

20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.654 4 5 2.175 0.326 324.3

21 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’01.704 16 17 2.225 0.050 323.3

22 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’01.831 9 10 2.352 0.127 324.3

23 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’01.831 4 16 2.352 325.3

24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’02.866 12 17 3.387 1.035 328.2

