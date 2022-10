Tony Arbolino conquista la gara più bella della sua carriera. Lo squalo trionfa nel Gran Premio della Malesia, penultimo atto del mondiale 2022 della Moto2. Terzo successo stagionale per lui, sicuramente il più bello. Il nativo di Garbagnate Milanese vince davanti ad Alonso Lopez e Jake Dixon.

Corsa incredibile, soprattutto per il suo epilogo. Sì perché Tony comanda dal primo giro davanti ad Ai Ogura, che con questo risultato si ritroverebbe vicinissimo alla vittoria del mondiale, dato che Augusto Fernandez fatica in sesta piazza. Ma il giapponese, un po' troppo ingordo, decide di attaccare il rivale all'ultima tornata. L'azzardo però non paga e Ogura cade, finendo nell'erba. Nonostante l'anonima gara quindi Fernandez chiude quarto e si ritrova in testa al mondiale con 9,5 punti di vantaggio sul rivale. Sarà grandissimo spettacolo a Valencia, ma questo errore di Ogura rischia di essere veramente decisivo, dato che sembrava essere una corsa totalmente favorevole al giapponese quella malese e invece va ad Augusto

Arbolino vince in solitaria, con una vita di vantaggio su Alonso Lopez e Jake Dixon. Lo spagnolo non parte alla grande ed è coinvolto in un contatto con Pedro Acosta e Chantra, ma non molla e lotta per il podio. La caduta di Ogura gli regala la seconda piazza davanti a Dixon.

Quarto posto che vale più di oro per Augusto Fernandez. Lo spagnolo fatica enormemente, dato che non riesce mai a sorpassare i vari Dixon e Gonzalez. Solo nel finale riesce a fare qualcosa di buono, senza però strafare. Con questo risultato però si ritrova in testa al campionato con il solo epilogo di Valencia. Ora è lui il favorito.

Oltre ad Arbolino, per gli italiani c'è poco da festeggiare, con il solo Dalla Porta a punti. Caduto ancora una volta Celestino Vietti.

Il riassunto della gara

Gara complessa. Nei minuti prima della partenza comincia a piovere in diverse parti del tracciato, rendendo tutto alquanto insidioso. Ne esce fuori una corsa dal passo non altissimo, dove chi riesce ad adeguarsi subito ne approfitta alla grande.

Tony comincia subito al meglio, volando in testa e prendendo subito un buon vantaggio su Ogura e gli altri. Il giapponese è secondo, poi Lopez. Alonso in curva 2 centra in pieno Chantra che fa cadere anche Acosta e rovina la gara a Canet. Lopez però rimane in piedi ed è terzo davanti a Gonzalez, Dixon e Augusto Fernandez. Vietti purtroppo finisce a terra nelle prime fasi. Arbolino e Ogura se ne vanno, seminando Lopez e gli altri. L'italiano si tiene in testa senza grossi patemi fino a metà gara, quando Ogura recupera e chiude il gap. Dietro Lopez cala e viene passato da Gonzalez, mentre Augusto Fernandez è il più veloce in pista e prova la rimonta sino al podio.

A sei giri dalla fine Ogura attacca e passa Arbolino, ma poco dopo il giapponese va lungo e così l'italiano torna in testa. All'ultimo giro Ogura riattacca il rivale ma clamorosamente cade. Arbolino quindi stravince

Dietro è lotta fantatica per il podio tra Lopez, Gonzalez, Dixon e Fernandez. Alonso Lopez riesce a prendere qualche metro sugli altri e conquista il secondo posto davanti a Dixon, mentre Fernandez chiude quarto. Brutta gara di Augusto, ma clamorosamente si ritrova in testa al campionato.

Tabellino

CLASSIFICA: Arbolino, Lopez, Dixon, Fernandez, Gonzalez, Schrotter, Canet, Alcoba, Aldeguer, Salac, Dalla Porta, Arena, Bendsneyder, Hada.

La dichiarazione

Alonso LOPEZ: "Questo podio è stato molto più complicato dell'Australia perché non sono per nulla a posto con la moto. L'ho salvata quattro o cinque volte col gomito. Comunque andavo molto veloce e sono arrivato a podio".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Tony ARBOLINO: Parte a bomba e comanda, imprimendo un ritmo insostenibile per tutti tranne che per Ogura. Poi nel finale riesce a vincere in maniera incredibile, ma lui non ruba assolutamente nulla.

Il peggiore

Celestino VIETTI: Dimenticare e ripartire. Ormai deve solo sperare che questa stagione finisca il prima possibile. Sta diventando un'agonia.

