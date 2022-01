A Portimao, è tornato Marc Marquez. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, lo spagnolo si sarebbe allenato dalla mattina fino al tardo pomeriggio dopo i problemi di diplopia (visione di immagini doppie) che sembrava non finire mai. "Prima di presentarmi ai test ufficiali in Malesia (5-6 febbraio) ho bisogno di una prova privata per vedere come reagisco in pista", ha detto Marquez che, successivamente, è sceso in pista con una RC213V2, ovvero una Honda derivata di serie.

Marc Marquez spera di aprire questo 2022 nel migliore dei modi; a Portimao, è stato seguito dal suo capotecnico, Santi Hernandez e il suo fratellino Alex che ha corso insieme a lui. Il pilota spagnolo ha completato 65 giri in 4 uscite e si è detto molto soddisfatto di quanto fatto. Dopo il brutto infortunio di Jerez nel 2020, i tre interventi chirurgici al braccio destro e la caduta in allenamento seguita poi dalla diplopia spera di aprire questo 2022 nel migliore dei modi; a Portimao, è stato seguito dal suo capotecnico,e il suo fratellinoche ha corso insieme a lui. Il pilota spagnolo ha completato 65 giri in 4 uscite e si è detto molto soddisfatto di quanto fatto.

