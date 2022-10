Primo match point mondiale della carriera in MotoGP per Francesco Bagnaia, che questo weekend a Sepang ha la possibilità di conquistare il titolo con una gara di anticipo interrompendo un digiuno di 13 anni per l’Italia (Valentino Rossi nel 2009) e di 15 per la Ducati (Casey Stoner nel 2007).

Ora siamo primi in classifica e bisogna restare concentrati più che mai. L’approccio comunque non cambia. Dobbiamo solamente pensare a fare bene il nostro lavoro, come sempre, per cercare di arrivare pronti alla gara di domenica“, le prime parole di Pecco dopo essere sbarcato a Sepang (fonte: Ansa).

“Sono molto contento di tornare a correre in Malesia. Sepang è sulla carta un tracciato un po’ più “amico”, perciò ci sono tutti i presupposti per poter fare bene nel weekend”, aggiunge il piemontese della Ducati in vista del fine settimana più importante della sua avventura nel Motomondiale.

Bagnaia, dopo aver guadagnato ben 105 punti su Quartararo nelle ultime otto tappe, si trova adesso leader del campionato a +14 su El Diablo e a +27 sull’Aprilia di un Aleix Espargarò che proverà a giocarsi le sue chance iridate fino in fondo. Per chiudere i conti con una prova di anticipo, senza dover andare a Valencia con il titolo ancora in bilico, l’azzurro dovrà collezionare almeno 11 punti in più del francese senza perdere più di 2 punti dal catalano.

