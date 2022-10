E' giunto il momento di Sepang. Il circuito malese sarà teatro del penultimo atto stagione della MotoGP 2022. Un Gran Premio che può rappresentare qualcosa di storico, di incredibile, di impossibile sino a qualche mese fa. Sì perché domenica mattina Francesco Bagnaia potrebbe laurearsi campione del mondo della MotoGP, in sella alla Ducati. Le combinazioni le abbiamo già elencate qui , c'è da dire che Pecco è in gran forma e su un circuito amico come quello della Malesia parte sicuramente da favorito per la gara. Gli avversari naturalmente non mancheranno, ma il torinese sembra avere una marcia in più. Sicuramente è più forte di Fabio Quartararo, ormai in crisi nera. Il francese, dopo essere stato leader del campionato fino ad oggi, si ritrova ad inseguire a bordo di un mezzo sicuramente più indietro rispetto alla Desmosedici. Sarà quindi una corsa imperdibile. Gli orari ve li abbiamo già mostrati qui , ora è tempo di sviscerare i cinque temi principali prima del fine settimana.

1) Andiamo alla questione: Pecco Bagnaia domenica sarà campione del mondo?

Inutile girarci intorno, passiamo oltre la scaramanzia: domenica mattina festeggeremo Francesco Bagnaia come nuovo campione del mondo, oppure Gofree baderà ad amministrare per vincere il titolo a Valencia? Le premesse ci sono tutte per vincere a Sepang: i 14 punti di vantaggio non sono tanti, ma è anche vero che l'italiano va forte e la Ducati va ancora di più, almeno guardando allo storico su questa pista. Per cui vedere Pecco sul gradino più alto del podio e con Quartararo battuto dalle tante Ducati in pista non è uno scenario impossibile, tutt'altro. C'è da dire però che Francesco avrà tanta pressione addosso, forse la più grande di sempre nella sua carriera. Dovrà essere bravo ad attaccare, ma senza rischiare troppo. Prima era inseguitore, ora si ritrova davanti e le dinamiche sono quindi cambiate, con Quartararo che non ha veramente più nulla da perdere. Staremo a vedere cosa accadrà.

2) Quartararo: ora o mai più

Dopo essere stato in testa al mondiale per una vita, ora per El Diablo è cambiato tutto. Sperperati ben 105 punti in 8 gare, una cifra assurda per un campione come lui. La moto semplicemente è meno competitiva della Desmosedici, ma il francese ci ha comunque messo del suo per complicare le cose. Ora si ritrova dietro a -14, ma almeno non ha più nulla da perdere e può correre libero, rischiando l'impossibile. Purtroppo il circuito sembra essere nemico della M1, anche se negli ultimi tempi in tutte le piste la Yamaha ha faticato. Riuscirà a tenere aperto il mondiale e a stare davanti a Bagnaia?

3) Ultima spiaggia per Aleix

Se Quartararo deve fare salti mortali per rimanere a galla, per Aleix siamo nel campo dei miracoli. Lo spagnolo si trova a -27 da Bagnaia, anche lui in un periodo di down dopo i fasti della prima parte di stagione. Sembra che si sia rotto qualcosa tra lui e l'Aprilia nelle ultime gare, tra errori di mappa e setup errati. Deve ritrovare la quadra con la moto per tornare ad essere competitivo, anche se per il titolo ormai è praticamente finita. Riuscirà almeno a tenere aperto il campionato sino a Valencia?

4) Marc Marquez pronto per la vittoria. Ci riuscirà?

Insieme alla lotta per il mondiale è il grande tema di questo finale di stagione: riuscirà il Cabroncito a tornare sul gradino più alto del podio? A Phillip Island non ci è andato lontano, ma era una pista sicuramente favorevole a lui. Ora arriva un tracciato più complesso, per il fisico ma anche per la sua Honda. Comunque Marc può tutto, lo sappiamo bene, per cui anche non al meglio può tornare a lottare per qualcosa di importante a Sepang, perfino la vittoria. Ci riuscirà?

5) Meteo Sepang, sempre un'incognita

Per ultimo chiudiamo con la variabile meteo che tiene banco ormai tutti i weekend. Anche in Malesia dovrebbe piovere nel fine settimana, al momento addirittura tutti i giorni. Qui a Sepang spesso abbiamo visto gare bagnate, per cui la cosa non dovrebbe sorprendere. L'acqua come sempre può scompigliare le carte. Difficile a dirsi chi possa favorire per la lotta al titolo: Fabietto forse può guadagnarci , dato che la sua moto potrebbe fare fatica a Sepang sull'asciutto. Però bisogna dire che in Thailandia sotto l'acqua è addirittura arrivato fuori dai punti. Staremo a vedere se, ma soprattutto, quando pioverà.

