Brad Binder sorprende tutti nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia. Sul circuito di Sepang il pilota della KTM ha realizzato il miglior tempo (1’59”479), precedendo la Suzuki di Alex Rins, staccato appena di 97 centesimi e la Honda di Marc Marquez, che ha accusato un ritardo di poco superiore ad un decimo dal sudafricano.

Una FP1 che ha visto i piloti provare il time attack proprio negli ultimi minuti, forse per paura di trovarsi la pioggia nella seconda sessione. Quarta posizione per Enea Bastianini, che ha preceduto Joan Mir ed Jorge Martin. Al settimo posto c’è un Fabio Quartararo, che ha provato a lanciare un segnale nella prima sessione, rimanendo quasi sempre al comando prima della sfuriata finale di giri veloci.

C’è un terzetto italiano di Ducati a completare le prime dieci posizioni. Ottavo posto per Fabio Di Giannantonio, che ha preceduto i due piloti del Team VR46 Luca Marini e Marco Bezzecchi., che ha preceduto la Yamaha di Franco Morbidelli. Va comunque rimarcato che il pilota della Ducati, attuale leader del Mondiale , ha montato gomme dure nel finale e non è andato a caccia del tempo come invece hanno fatto altri. Alla fine il 2’00”770 è anche un buon riscontro per Pecco , che dovrà comunque sperare in nessun inconveniente nel secondo turno previsto le 9:00 italiane.