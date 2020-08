Reale Avintia Racing´s French rider Johann Zarco rides his bike during the third training session of the Moto GP Czech Grand Prix at Masaryk circuit in Brno on August 8, 2020

Le parole dei protagonisti dopo la qualifica di Brno: ovviamente soddisfatto il francese, che elogia il potenziale della Ducati. Quartararo: "Il mio rivale principale sarà Morbidelli".

Johann Zarco è incredulo dopo la pole position conquistata nel circuito di Brno: "Non riesco a credere al tempo che ho fatto e alla pole che ho conquistato. Con la gomma nuova avevo la capacità di fare un giro secco buono e in Q2 ho preso un riferimento migliore ed è venuto fuori questo tempo. È il segnale di un cammino di crescita con questa moto: la Ducati ha un potenziale grandissimo, ma non è mai semplice mettere tutto insieme per far funzionare tutto al meglio in tutte le curve".

Petronas Yamaha SRT's French rider Fabio Quartararo rides during the first training session ahead of the Moto GP Czech Grand Prix at Masaryk's circuit in Brno on August 7, 2020 Credit Foto Getty Images

Gran Premio della Repubblica Ceca Clamorosa pole di Zarco! Quartararo secondo davanti a Morbidelli DA 3 ORE

Prima fila, comunque, per Quartararo, nervoso nel Q2 con Aleix Espargaro: "Una volta l'ho tirato io facendolo andare quarto, la seconda volta pensavo tirasse lui ed invece si è messo dietro di me. Siamo comunque contenti del risultato, domani il mio avversario principale sarà Franco Morbidelli perché il suo passo è forte. Devo stare attento anche a Zarco. In questa pista è molto difficile fare il tempo, c'è poco grip. Sono comunque contento perché l'obiettivo numero uno era quello di partire dalla prima fila e lo abbiamo fatto".

Ottima qualifica anche per Franco Morbidelli, bravo a strappare il terzo tempo: "E' stata una qualifica buona per me, in FP4 sono caduto alla 11 e ho perso il feeling davanti. Al primo time attack sono riuscito a recuperare, il secondo è stato migliore e mi ha permesso di partire in prima fila. Domani spero di fare una buona partenza e una buona gara dietro i francesi. O magari davanti, non si sa mai. Vedendo l'andamento del week end io e Quartararo abbiamo un ritmo simile, ma in gara ci saranno altri rivali".

