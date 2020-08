Super gara di Enea Bastianini che, dopo il successo di Jerez 2, vince anche a Brno e vola in testa al mondiale. L'alfiere del team Italtrans domina in Repubblica Ceca, guidando davanti dal primo all'ultimo giro. Secondo un buon Sam Lowes, davanti a Joe Roberts, al primo podio della carriera. Quarto Luca Marini, sesto Bezzecchi. Nagashima solo 11mo regala la prima piazza nel mondiale a Enea.

Vince ancora Enea Bastianini nel Gran Premio della Repubblica Ceca, quarto atto di questo mondiale 2020 della Moto2. Il pilota del team Italtrans replica in toto il successo di due settiamane fa a Jerez 2, guidando in testa dal primo all'ultimo giro.

Successo netto, meritato, dell'italiano, che parte a fionda e se ne va, vincendo praticamente in solitaria. Grande successo di Enea che sfrutta anche il passo falso di Nagashima per portarsi in testa al mondiale.

Bravissimo Bastianini al secondo successo consecutiva, ottimo Sam Lowes secondo, che torna sul podio in Moto2 dopo una vita. Buona gara dell'inglese che però perde il treno dell'italiano nelle prime tornate e non riesce più a riprenderlo. Chiude la top three il buon Joe Roberts: l'americano coglie il primo podio in carriera. Dopo tante parole e qualche delusione, finalmente Roberts fa vedere il suo talento immenso e finisce terzo, lontano comunque dai primi due.

Quarto Marini, poi Fernandez e Bezzecchi. Il fratello di Valentino Rossi fa il massimo, ma stavolta proprio non ne ha per stare coi primi. La stessa cosa per Bezzecchi che, dopo un buon inizio, cala forse con qualche problemino alla gomma.

Tanti in difficoltà: Luthi, Bastianini, lo stesso Nagashima non riesce nella rimonta e chiude solo 11mo e perde la leadership nel mondiale.

Si torna in pista solo tra sette giorni in Austria.

I 5 momenti della gara

- Bastianini parte a fionda e si porta in testa. Secondo Roberts, poi Lowes, Martin, Schrotter, Bezzecchi, Marini. Nagashima risale già in 12ma piazza.

- Bastianini prova subito la fuga. Dietro Lowes e Roberts provano a chiudere il gap. .Quarto Martin più staccato. Poi Bezzecchi, Schrotter, Marini, Fernandez.

- Bastianini mantiene qualche decimo di vantaggio su Lowes, mentre Roberts si è un po' staccato. Quarto Bezzecchi, poi Marini, Martin, Fernandez, Navarro e Schrotter. Bezzecchi però ha problemi e crolla in classifica. Così quarto sale Marini.

- Succede poco in pista. Bastianini si mantiene davanti a Lowes, mentre terzo rimane Roberts sempre staccato. Quarto Marini lontano dai primi tre.

- Inizia l'ultimo giro senza scossoni. Super Enea vince la seconda gara consecutiva davanti a Lowes e Roberts. Quarto MArini, poi Fernandez e Bezzecchi.

La statistica chiave

Joe Roberts è il primo americano sul podio in Moto2. Mancava un americano sul podio nella classe di mezzo dal 1993 con John Kocinski.

La dichiarazione

Joe ROBERTS: "E' un sogno che si avvera. E' stata una gara difficile, il ritmo lo avevo ma perdevo l'anteriore troppo spesso. Sono molto soddisfatto per la mia famiglia e per la squadra. E' una sensazione bellissima essere sul podio.

Il momento social

Il migliore

Enea BASTIANINI: Gara super, replica di quella della scorsa volta. Domina dalla prima all'ultima curva, prende distacco dagli avversari quando deve e poi bada ad amministrare. E' in testa al mondiale, ora deve crederci.

Il peggiore

Lorenzo BALDASSARRI: Incredibile. Dopo la gara del Qatar è stato un lento calo. Prima l'ottavo posto di Jerez 1, poi il ritiro nella seconda gara. Ora un pessimo 22mo posto. Urge un cambio di rotta repentino. Il rischio è di un'altra agonia come lo scorso anno.

