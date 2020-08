Bravissimo Dennis Foggia! L'alfiera del team Leopard porta a casa la prima vittoria della carriera. A Brno l'italiano è super, riesce a rimanere in testa praticamente per tutta la corsa e conquista il primo successo. Secondo Arenas, che rimane saldamente in testa al mondiale, chiude il podio Ogura. Cade Suzuki che perde tanti punti nel mondiale su Arenas. Quarto Antonelli.

Finalmente arriva la prima vittoria in carriera per Dennis Foggia! Dopo due podi e tante occasioni mancate, arriva il primo successo per l'alfiere di Roma. Un successo meritato, una gara veramente corsa da campione, davanti per quasi tutta la corsa.

Gran Premio della Repubblica Ceca Zarco: "Pole position, non ci credo". Morbidelli: "Davanti ai francesi in gara? Non si sa mai..." DA 20 ORE

Il Leopard ne ha e ottiene la prima vittoria nella sua vita. Dopo due gare a Jerez chiuse malissimo col ritiro, arriva a Brno con un'altra carica, e oggi in gara domina. Ne ha per stare davanti, rispedisce al mittente ogni attacco da dietro e chiude davanti sotto la bandiera a scacchi. Si toglie di dosso tantissima pressione per il primo successo, da oggi parte un'altra carriera.

Secondo il solito Albert Arenas. Dopo il passo falso di Jere 2 con la brutta caduta, a Brno corre in maniera solida, nonostante il problema alla gamba che gli ha portato grandissimo dolore. Lo spagnolo si conferma forse il pilota più completo al momento della classe più piccola ed è saldamente in testa al mondiale. Bravissimo Arenas a passare Ogura nelle curve finali, guadagnandosi la seconda piazza. Terzo quindi Ogura, che è quello che lotta di più con Foggia per la vittoria ma nei metri finali perde la seconda piazza su Arenas.

Quarto un buon Antonelli, che recupera dalle retrovie e arriva ai piedi del podio. Ottavo Arbolino, davanti a Fenati. Più indietro gli altri italiani.

Disastro invece per Tatsu Suzuki, che cade a 11 giri dalla fine. Brutta caduta, non in termini fisici ma di morale e punti. Ora il giapponese è a 26 punti di distacco da Arenas leader.

Si torna in pista tra sette giorni a Spielberg.

I 5 momenti della gara

- Arenas parte al meglio e si porta in testa davanti a Rodrigo, poi terzo Ogura, poi Fernandez, Suzuki e Arbolino sesto. Rodrigo sbaglia nelle prime tornate e perde diverse posizioni, mentre Arenas prova subito la fuga.

- La fuga di Arenas dura qualche giro. Fernandez guida gli inseguitori, terzo Arbolino, poi Ogura, Suzuki, Foggia, Alvova, Fenati, Rodrigo e Masia. Ma sono tutti li e quindi è la solita gara di Moto3.

- Gara di sorpassi e controsorpassi. Foggia si porta davanti, poi Arenas, Ogura, Arbolino, Fernandez, Suzuki, Masia, McPhee e tutti gli altri.

- A nove giri dalla fine due colpi di scena. Prima di tutto il gruppo si rompe in due tronconi, con quello candidato alla vittoria che si riduce a dieci moto, e poi cade purtroppo Suzuki. In 10, davanti c'è sempre Foggia, poi Arbolino, Arenas, Ogusa, Fernandez, McPhee, Masia, Antonelli, Alcova e Fenati ultimo del gruppo di testa.

- Ultimi cinque giri ricchi di pathos. Arenas dà una bella carenata ad Arbolino che perde qualche posizione. Davanti sempre Foggia, Arenas, Ogura, Antonelli, Fernandez, McPhee, Alcova, Fenati e Arbolino. Masia invece cade. Inizia l'ultimo giro con Foggia davanti a Ogura. Arenas però dà fastidio a Ogura e quindi regala la prima vittoria a Foggia. Secondo alla fine Arena, poi Ogura, quarto Antonelli. Arbolino ottavo davanti a Fenati.

La statistica chiave

Decimo italiano a vincere in Moto3.

La dichiarazione

Albert ARENAS: "10 giorni fa non sapevo nemmeno se potevo correre. Avevo un male incredibile al ginocchio e alla gamba, non riuscivo a muovermi. Ci ho lavorato tanto. Venerdi ero concentratissimo su come migliorare. E' stata dura, ho sofferto tanto ma sono felicissimo".

Il momento social

Il migliore

Dennis FOGGIA: prima vittoria in carriera da autorità. Gara incredibile, quasi sempre davanti a tutti su una pista storica come quella di Brno. Dominato oggi, The Rocket fa il suo, finalmente!

Il peggiore

Tatsuki SUZUKI: Un vero peccato, un errore che veramente non ci voleva. Certo, è stata l'ennesima caduta di un weekend a Brno tutt'altro che perfetto, ma cadere a 10 giri dalla fine quando la bagarre non è ancora iniziata, è uno sbaglio importante, anche perché la forma c'era, il morale era alto e il mondiale era in gioco. Invece perde tantissimi punti su Arenas e Ogura.

Play Icon WATCH Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni 00:01:36

Gran Premio della Repubblica Ceca Clamorosa pole di Zarco! Quartararo secondo davanti a Morbidelli DA UN GIORNO