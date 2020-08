Petronas Yamaha SRT's French rider Fabio Quartararo rides during the first training session ahead of the Moto GP Czech Grand Prix at Masaryk's circuit in Brno on August 7, 2020.

Le Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli comandano la seconda sessione di prove libere di MotoGP sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca. Valentino Rossi è dodicesimo, Andrea Dovizioso quindicesimo, ma concentrato sul passo gara.

A Brno è andata in scena la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP. Nei 45 minuti pomeridiani il primo tempo di riferimento è firmato da Danilo Petrucci, che ferma il cronometro sull’1’58”240. Tuttavia, quando Fabio Quartararo decide di fare sul serio, stampa immediatamente un 1’57”564. Poco dopo Joan Mir alza ulteriormente l’asticella, completando una tornata in 1’57”445. Nelle prime battute sono molti i piloti che si lanciano in un time attack, al quale però non può partecipare Alex Marquez, costretto a fermarsi a causa di un problema alla sua Honda. Curiosamente brillano le Yamaha del team Petronas, mentre quelle della squadra ufficiale vegetano nelle retrovie.

Il tempo segnato da Mir resiste in testa e l’impressione è che lo spagnolo avrebbe potuto fare anche meglio, perché la sua prestazione nel primo settore non è stata eccezionale. In classifica splendono anche le KTM, poiché Pol Espargaro e Miguel Olivera si attestano rispettivamente in terza e quinta piazza provvisoria. Nella seconda metà di sessione finalmente anche Maverick Viñales e Valentino Rossi si lanciano in un time attack. L’iberico realizza un crono pressoché equivalente a quello di Quartararo, mentre il Dottore resta decisamente più lontano.

Valentino successivamente risale la china, ma resta a un quarto di secondo dal compagno di squadra. L’impressione, comunque, è che ci sia grandissimo equilibrio, poiché su un tracciato in cui un giro si percorre in quasi due minuti, i distacchi sono estremamente contenuti. Addirittura in classifica si vedono quattordici centauri compresi in mezzo secondo!

Nel finale nuovo time attack e Franco Morbidelli polverizza il cronometro, chiudendo in 1’56”509 e migliorando così di quasi un secondo il tempo di Mir! Quest’ultimo risponde al romano, ma rimane a 4 decimi dal nuovo leader. Chi si avvicina tantissimo alla vetta sono Miguel Olivera e Johann Zarco, senza però riuscire a batterlo. Anche Viñales cerca il tempo, ma non è rapido a sufficienza. Quartararo, scivolato in tredicesima piazza, si tiene in canna un ultimo tentativo da cardiopalma e il francese riesce a battere il compagno di squadra di soli 7 millesimi!

Dunque Yamaha Petronas über alles con Quartararo primo e Morbidelli secondo. Valentino Rossi è dodicesimo, mentre Andrea Dovizioso quattordicesimo. Quest’ultimo, tuttavia, ha dato l’impressione di non lanciarsi in nessun time attack, lavorando alacremente sul passo gara.

1 QUARTARARO Fabio Yamaha 2 MORBIDELLI Franco Yamaha 3 OLIVIERA Miguel Ktm 4 ZARCO Johann Ducati 5 VINALES Maverick Yamaha 6 MIR Joan Suzuki 7 ESPARGARO Aleix Aprilia 8 ESPARGARO Pol Ktm 9 NAKAGAMI Takaaki Honda 10 MILLER Jack Ducati 11 BINDER Brad Ktm 12 ROSSI Valentino Yamaha 13 RINS Alex Suzuki 14 PETRUCCI Danilo Ducati 15 DOVIZIOSO Andrea Ducati 16 MARQUEZ Alex Honda 17 RABAT Tito Ducati 18 CRUTCHLOW Cal Honda 19 SMITH Bradley Aprilia 20 LECUONA Iker Ktm 21 BRADL Stefan Honda

