Si attendeva solo l’ufficialità e ora c’è: lo spagnolo Marc Marquez non sarà al via del prossimo GP della Repubblica Ceca, in programma a Brno (7-9 agosto). Il campione del mondo in carica di MotoGP paga a caro prezzo il tentativo di tornare in sella in breve tempo a Jerez de la Frontera (Spagna), per il secondo round del Mondiale 2020, essendosi sottoposto a una seconda operazione al braccio destro per via del danneggiamento della placca di titanio applicata all’omero nel corso del primo intervento. Troppo lo stress a cui Marc si è sottoposto e le conseguenze sono state negative per lui.

Al suo posto correrà il pilota tedesco Stefan Bradl (collaudatore della Honda) che affiancherà Alex Marquez e ha voluto riservare un messaggio di vicinanza all’iberico: “Prima di tutto voglio augurare a Marc una pronta guarigione, quello che ha fatto a Jerez è stato incredibile, tanto da dimostrare di avere il vero spirito di un campione“. Da questo punto di vista, il teutonico vuole sfruttare la sua chance: “Non vedo l’ora di guidare di nuovo la Honda RC213V: a causa della pandemia globale non siamo stati in grado di testare come faremmo normalmente, quindi ci vorrà del tempo per adattarsi di nuovo alla moto e alla MotoGP, ma ho guidato la Superbike alcune volte quindi so che la mia forma fisica è buona. È una sfida che aspetto con impazienza, competere con il Repsol Honda Team è sempre un grande onore e sono felice di aiutare la Honda. Vediamo come va il fine settimana“.

Appare chiaro che questo forfait allontani il Mondiale sempre di più dalle mani dell’asso nativo di Cervera, considerando la sua assenza a Jerez e la partenza sprint del francese Fabio Quartararo, vittorioso in entrambi gli appuntamenti in Andalusia. Il 50-0 tra i due parla chiaro e sarà destinato ad aumentare salvo disavventure del transalpino.

