E' tempo di dare i voti ai protagonisti della gara di scena a Brno, terzo atto del mondiale della MotoGP 2020. Super Brad Binder stupisce tutti, bravissimo Franco Morbidelli al primo podio in carriera, grande Zarco a confermarsi dopo la pole di ieri. Peccato per Rossi che recupera, ma parte male. Dovizioso lontano dai 10, male anche Quartararo.

Brad BINDER Voto 10: Semplicemente incredibile. Questa non è una gara strana, con la pioggia, flag to flag o con tante cadute. E' una gara vera, con tutti i protagonisti in corsa, anche se senza Marquez. Lui però alla terza corsa in carriera nella classe regina guida da veterano. Parte piano, poi però cambia ritmo, passa Morbidelli e se ne va. A Brno il sudafricano domina in lungo e in largo e trionfa. E' nata una stella.

Franco MORBIDELLI Voto 9: Grande Frenkie! Super gara del Morbido che parte alla grande e prende tanto vantaggio. Poi però Binder recupera e lui deve alzare bandiera bianca. Comunque primo podio in carriera per un rider che sicuramente ha dovuto affrontare il fatto di avere un compagno di box complicato, ma lui non si è perso d'animo, conscio che prima o poi il suo momento sarebbe arrivato. Ora è terzo nel mondiale, peccato per quale motore saltato a Jerez!

Johann ZARCO Voto 9: Bravissimo Johann. Il francese dimostra al mondo intero che la pole di ieri non è stata una meteora, ma il risultato di un weekend dove Avintia e lui hanno lavorato al meglio e in gara si sono confermati. Gara super di Zarco che non parte benissimo, ma tiene comunque il passo della KTM. Rimane coinvolto nell'incidente con Pol, ma non si perde d'animo, sconta la penalità e tiene il podio sul redivivo Rins. Resiliente.

Alex RINS Voto 8: Finalmente è iniziato il mondiale di Alex Rins. Ancora non al meglio dopo il crash di Jerez, lo spagnolo parte guardingo, per poi risalire la classifica nel finale, arrivando ad un nulla dal podio. E' solo l'inizio, attenzione alla Suzuki da dopo Spielberg in poi. Potrà veramente fare molto bene.

Valentino ROSSI Voto 7.5: Gara che lascia un po' di amaro in bocca. Il Dottore dimostra di avere un ritmo super, sicuramente da podio. Purtroppo Rossi in griglia era lontanissimo e, soprattutto, parte malissimo trovandosi 12mo dopo poche curve. Poi però cambia ritmo e rimonta alla grande. Deve migliorare al sabato.

Miguel OLIVEIRA Voto 8: Nel weekend stratosferico per la KTM, anche Oliveira timbra il cartellino. Binder vince, Pol guida al meglio ma finisce a terra, il portoghese invece chiude con una solida sesta piazza, davanti a gente come Quartararo, Dovizioso e Nakagami. Niente male.

Fabio QUARTARARO Voto 5: E' sicuramente il grande deluso di questa gara. Ci si aspettava un Fabio spumeggiante, leader assoluto. Invece non ha per nulla il passo per stare con Morbidelli, successivamente crolla e si fa passare da Rins e Rossi, chiudendo perfino dietro a Oliveira. Unica nota nel mondiale la scarsissima prestazione di Viñales e quindi rimane saldamente in testa al mondiale. Ora però ci sono due gare a Spielberg dove deve tenere duro, non sarà facile in una pista nemica alla Yamaha.

Takaaki NAKAGAMI Voto 6: Diamo la sufficienza al giapponese perché è la migliore Honda al traguardo ed è ottavo. Salva la faccia alla casa giapponese. Comunque ha il merito di finire davanti alle Ducati 2020.

Andrea DOVIZIOSO Voto 5: Chiude un weekend veramente da dimenticare. Parte 18mo, chiude 11mo. Mai nel vivo, non riesce ad essere nei 10. Annaspa, soprattuto in frenata. E così anche nel giorno negativo di Quartararo lui non ne approfitta per nulla.

Maverick VIÑALES Voto 4: Nella corsa più strana e incredibile di questi ultimi anni, Maverick proprio non c'è. Parte male, come al solito. Ma spesso nella seconda parte risale, stavolta invece crolla ancora di più finendo praticamente ai margini della zona punti. E così nel giorno di crisi di Quartararo prende una paga incredibile.

