Takaaki Nakagami of Japan and LCR Honda Idemitsu looks on during the press conference pre event during the MotoGP Of Czech Republic - Previews at Brno Circuit on August 06, 2020

Takaaki Nakagami batte un colpo nelle prime libere del GP della Repubblica Ceca, sul circuito di Brno: è suo il miglior tempo davanti a Joan Mir e Pol Espargaró. Andrea Dovizioso è sesto ma mostra un passo-gara molto competitivo, mentre Valentino Rossi è ottavo, ma comunque molto vicino al vertice.

Takaaki Nakagami ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Repubblica Ceca 2020, terza tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Brno. Il giapponese ha battuto un colpo sul finale di sessione in sella alla sua Honda LCR, dimostrando di essere in grandissima forma e di volersi ripetere dopo il quarto posto ottenuto due settimane fa nel GP di Andalusia. Il nipponico deve difendere l’onore dell’intera scuderia vista l’assenza di Marc Marquez (il Campione del Mondo non è presente dopo la seconda operazione chirurgica) e ha timbrato un rilevante 1:57.353, riuscendo così a precedere di un soffio il propositivo spagnolo Joan Mir (a 11 millesimi con la Suzuki, lo scorso anno si infortunò proprio su questa pista) e l’altro iberico Pol Espargarò (terzo a 39 millesimi con una sempre più convincente KTM).

Andrea Dovizioso ha impressionato sul passo gara, con la coppia di medie è risultato il più veloce in pista e ha fatto capire di poter concretamente dire la sua durante questo fine settimana. Il forlivese ha concluso in sesta posizione con la sua Ducati ufficiale, pagando 0.279 di ritardo da Nakagami sul giro secco ma lasciando intravedere ottime cose in vista di qualifiche e gara: il vicecampione del mondo vuole rimettersi in lotta per il titolo iridato e sembra avere i mezzi per poterlo fare. Il centauro italiano è appena alle spalle dello spagnolo Maverick Viñales (quinto a 0.212), migliore delle Yamaha. La scuderia di Iwata sembra essere meno dominante rispetto a quanto visto nei primi due appuntamenti stagionali, attualmente la Ducati sembra avere qualcosina in più dopo i primi 45 minuti di prove, come dimostrano anche il quarto posto del francese Johan Zarco con la Rossa sponsorizzata Esponsorama e l’altra ufficiale di Danilo Petrucci (settimo a 0.285).

Valentino Rossi ha concluso in ottava posizione a 0.293, il Dottore è molto vicino agli altri con la sua Yamaha ufficiale e appare in crescita dopo il terzo posto conquistato nel GP di Andalucia ma il nove volte Campione del Mondo deve ancora migliorare alcuni aspetti della sua moto. Si è nascosto Fabio Quartararo: il leader della classifica generale è soltanto 13esimo a 0.478 con la Yamaha Petronas, ma il francese è ormai abituato a non dare il massimo nel primo turno del fine settimana. Buon nono posto per Franco Morbidelli (a 0.365 con l’altra Yamaha Petronas), 15esimo Francesco Bagnaia subito alle spalle del compagno di squadra Jack Miller (le due Ducati Pramac sono attardate di 0.483 e 0.486).

