Valentino Rossi potrebbe raggiungere il grande traguardo dei 200 podi in carriera a Brno, sulla pista che lo vide festeggiare il primo successo in carriera. "Le statistiche si guardano quando si invecchia, ma io sono qui perché mi piace ancora gareggiare e punto sempre ad alzare l'asticella al massimo".

Valentino Rossi vuole essere grande protagonista a Brno, dove nel weekend andrà in scena il GP di Repubblica Ceca 2020, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ama questa pista su cui ha ricordi meravigliosi: fu proprio a Brno che conquistò la sua prima vittoria 24 anni fa. Il nove volte Campione del Mondo è reduce dallo spettacolare GP di Andalucia, dove è risalito sul podio dopo ben 17 gare di digiuno. Il centauro di Tavullia ha cambiato tutto sulla sua Yamaha, ha trovato una moto a lui più congeniale e a Jerez de la Frontera è riuscito a esaltarsi. Ora l’obiettivo è quello di ripetersi anche in terra ceca e sembrano esserci tutte le premesse per fare bene.

Questo weekend è importante, mi è sempre piaciuta Brno. L’ultima gara a Jerez ci ha permesso di cambiare alcune cose, mi sono divertito e sono riuscito a tornare sul podio dopo tanto tempo: è stata una sensazione meravigliosa. Ora devo capire se posso essere veloce anche qui, l’anno scorso ho sofferto un po’: dobbiamo capire qual è il nostro potenziale, su un tracciato diverso e in condizioni diverse, anche per capire cosa potrà succedere nelle prossime gare.

Durante la scorsa estate ho capito che avevamo bisogno di qualcosa di diverso, abbiamo cambiato meccanico e abbiamo scommesso su un giovane della Moto2 che non aveva esperienza ma di cui mi piace tantissimo il modo di lavorare. Per me va molto bene perché mi può insegnare moltissimo ed è una bella idea avere David Munoz che dà una ventata d’aria fresca. Abbiamo avuto bisogno di tempo per capirci. Mi trovo benissimo, è molto giovane come meccanico ma viene da una generazione ottima.

Problemi di motore in Yamaha

Stiamo lavorando tantissimo per risolvere questo problema. Dobbiamo incrociare le dita e sperare che tutto vada bene. Non credo che su un tracciato più veloce come questo o su quello austriaco il motore rappresenti un problema, forse lo è di più la temperatura.

Lotta per una posizione di vertice?

Le cose cambiano in fretta: dopo la prima gara avevo pessime sensazioni, ma dopo una buona gara uno pensa che può arrivare al gradino più alto. Si pensa alla top-5, poi alla top-3, ma dipenderà dalla velocità che avremo.

A Brno il podio numero 200 in carriera?

Inizi a guardare le statistiche quando invecchi, quando sei giovane non ti interessa. Io non sono qui per il 200mo podio, sono qui perché mi piace gareggiare, mi piace la sfida e piace essere ai vertici. Si tratta soltanto di un numero, ma quando si invecchia si guardano certe cose, anche se non è la mia motivazione principale.

