399 giorni l'ultima pole siglata a Silverstone in Moto2, Marco Bezzecchi torna ad assaporare il dolce sapore della pole position, la prima pole in top class. Il rookie riminese, alfiere del team VR46 Ducati, completa una prima fila tutta di moto di Borgo Panigale composta da Jorge Martin e un Pecco Bagnaia, volitivo e che scatterà dalla prima fila. Ad aprire la seconda fila sarà il leader del mondiale, Fabio Quartararo: bravissimo a spremere tutto il potenziale della Yamaha. Mentre qualifica da dimenticare per Aleix Espargaro, in difficoltà con l'Aprilia qui a Buriram e che domani scatterà 13° dalla quinta fila.

