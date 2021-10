Le prima sessione di prove libere non fa tantissimo testo, ma il miglior tempo fatto registrare daè già un'indicazione importante per il week end che verrà . Marquez conferma di essere specialista di questo tracciato, facendo sfrecciare la suacol tempo. Qui dove ha collezionato la bellezza di, sperando di fare bene anche in questo 2021.prova ad inseguirlo, un po' più indietro inveceche non ha voluto rischiare visto l'asfalto umido. Lontanissimo