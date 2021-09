Dopo un anno di assenza dovuta alla pandemia, il motomondiale torna ad Austin per il Gran Premio delle Americhe. Il circuito texano sarà teatro del 15mo atto stagionale della MotoGP. Si inizia a fare il countdown verso la fine, dato che ne mancano solo quattro al termine di questa bellissima stagione. Chi vorrebbe allungare ancor di più questa stagione è sicuramente Pecco Bagnaia, alle prese con la rimonta "impossibile": recuperare 48 punti di vantaggio su Fabio Quartararo. Ce ne sono ancora 100 in palio, l'alfiere italiano deve per forza vincere più gare possibili da qui a fine anno, sperando in qualche passo falso del rivale, che però non ha mai fatto segnare uno zero in stagione. Sarà ancora lotta tra loro due negli Usa, senza dimenticare il "solito" Marc Marquez. Questa è una delle sue piste di casa: qui ha praticamente sempre vinto, tranne nel 2019 dove finì a terra quando stava dominando. Il Cabroncito però visto a Misano non è sembrato in forma, alle prese con i soliti problemi fisici, che in Texas potranno farsi sentire ancora di più dato il layout tortuoso del tracciato. Orari naturalmente differenti, la MotoGP in prima serata.

GP delle Americhe: gli orari

Venerdì 1 ottobre

FP1 Moto3: 16:00-16:40

FP1 MotoGP: 16:55-17:40

FP1 Moto2: 17:55-18:55

FP2 Moto3: 20:15-20:55

FP2 MotoGP: 21:10-21:55

FP2 Moto2: 22:10-22:50

Sabato 2 ottobre

FP3 Moto3: 16:00-16:40

FP3 MotoGP: 16:55-17:40

FP3 Moto2: 17:55-18:35

Qualifiche Moto3: 19:35-20:15

FP4 MotoGP: 20:30-21:00

Qualifiche MotoGP: 21:10-21:50

Qualifiche Moto2: 22:10-22:50

Domenica 3 ottobre

Warm-Up Moto3: 15:40-16:00

Warm-Up Moto2: 16:10-16:30

Warm-Up MotoGP: 16:40-17:00

Gara Moto3: 18:00

Gara Moto2: 19:20

Gara MotoGP: 21:00

GP delle Americhe: la gara sarà trasmessa in Pay per View e in chiaro su Tv8

L'Intero weekend del GP delle Americhe sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky e su DAZN. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita, su TV8 alle 23:00 (Canale 108).

GP delle Americhe in Live-Streaming

Il GP delle Americhe sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, su DAZN e nella sezione streaming del sito web di TV8.

GP delle Americhe: informazioni

Data orario e luogo: Domenica 3 ottobre ore 21:00, Circuito delle Americhe, Austin

