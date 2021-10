E sono tre! Pecco Bagnaia conquista ad Austin la terza pole position consecutiva. L'italiano nelle qualifiche del Gran Premio delle Americhe, 15mo atto del mondiale 2021 della MotoGP, domina e domani partirà davanti a tutti.

Ci si aspettava un Marc Marquez dominante, dato il suo passato stratosferico su questo tracciato. In casa Ducati c'era grande attesa per Miller, dato il fantastico tempo registrato nelle FP3. E invece esce fuori #GoFree, che nel venerdì di prove ci aveva capito ben poco, forse anche spaventato dalle troppe buche in curva 11, 12 e 13. Ma nel Q2 fa il giro perfetto rifilando quasi 4 decimi a Fabietto Quartararo.

Nessuno su questa pista aveva mai battuto il Cabroncito al sabato, doveva arrivare un Pecco stellare, un talento stratosferico che sta vivendo sicuramente il miglior momento di forma della carriera. Dopo i grandi risultati di Aragon e Misano, è scattato qualcosa nella testa dell'italiano, che ora guida in maniera divina.

C'è solo un "piccolo" problema per Bagnaia: Quartararo è sempre lì. El Diablo rimane lontano dalla Ducati numero #63, ma comunque è secondo e domani cercherà di ottenere il massimo risultato possibile. Il francese non sbaglia mai ed è sempre costante, ad altissimi livelli. Parliamo di uno che qui ha ottenuto la 13ma prima fila consecutiva. Un marziano.

Il primo degli sconfitti di oggi è sicuramente Marc Marquez. O meglio, il Cabroncito è terzo, ma non è mai veramente in lotta per la pole position. Forse lo spagnolo di Cervera non ha i mezzi fisici per resistere ai grandi dossi dell'asfalto sconnesso. Comunque è in prima fila. L'incognita per lui è naturalmente la spalla e il braccio. Riuscirà a stare con i primi in gara?

Seconda fila aperta dal buon Martin, bravo a prende la scia del Cabroncito nel primo tentativo. Poi Nakagami, Zarco, Rins, Mir e Luca Marini, bravissimo a qualificarsi dal Q1.

Dove è finito Jack Miller? L'australiano, uno dei grandi favorito per questa pole, è solo decimo. Passo indietro per l'alfiere della Desmosedici, ancora una volta battuto dal compagno di squadra. Chiudono il Q2 Binder e Pol Espargaro.

Eliminati nel Q1 tutti gli altri italiani Morbidelli e Dovizioso migliorano rispetto a Misano, ma sono ancora fuori. Passo indietro anche per la Bestia, a podio in Italia ma qui in grande difficoltà. Malissimo Rossi, a terra nel Q1. Male anche Petrucci, tristemente ultimo.

Per domani difficile fare previsioni. La gara sarà durissima, lunga e dispendiosa dal punto di vista fisico. Forse al momento il favorito numero 1 può essere proprio Pecco, mentre attenzione alle rimonte da lontano delle solite Suzuki.

La griglia di partenza

ELIMINATI IN Q1: Morbidelli, Dovizioso, Alex Marquez, Bastianini, Lecuona, Oliveira, Aleix, Rossi, Petrucci.

La cronaca in cinque momenti chiave

- Finisce una FP4 con uan Ducati arrembante. Miller stacca il miglior tempo davanti al buon Mir. Poi Bagnaia e Zarco.

- Inizia il Q1. Piazza subito ottimi crono davanti a Franco Morbidelli e Alex Marquez. Cadono Aleix Espargaro e Miguel Oliveira.

- Nella seconda parte del Q1 Mir rimane davanti sino all'ultimo secondo, quando Luca Marini esce dal nulla e piazza la zampata, issandosi in testa davanti al campione del mondo. Terzo Morbidelli, poi Dovizioso quarto, Alex Marquez quinto, poi Enea Bastianini, Settimo Lecuona, poi Oliveira, Aleix, Rossi e Petrucci.

- Inizia il Q2 con Marquez che su questa pista piazza subito la sua solita zampata. Poi Martin, Nakagami, Zarco, Quartararo e Bagnaia.

- Nel tentativo finale sale in cattedra Pecco che segna un tempo stellare, inarrivabile per tutti. Gli altri non migliorano, tranne il solito Fabio Quartararo che si porta secondo davanti a Marquez.

La statistica chiave

Francesco Bagnaia è il primo italiano a fare quattro pole in una stagione dai tempi di Valentino Rossi nel 2008. Pecco è il primo rider a fare una pole qui che non si chiami Marc Marquez.

La dichiarazione

Fabio QUARTARARO: "Ho fatto fatica per tutte le prove libere. Ero sempre al limite. Qui ho fatto due ottimi giri in qualifica, ma manca qualcosa, un po' di potenza nei confronti della Ducati. Comunque abbiamo fatto un grande lavoro".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Francesco BAGNAIA: ma che giro a fatto! Strepitoso. Pole stellare, la quarta in carriera nella classe regina, la terza consecutiva. Continua a farci sognare Pecco!

Il peggiore

Aleix ESPARGARO: E' quello meno convinto tra le buche di Austin. Cade per l'ennesima volta, sia nelle FP4 che in Q1. Non ha la moto in mano, sempre insicuro, ne paga le conseguenze con una pessima qualifica.

