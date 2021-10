Pecco Bagnaia che partirà per primo anche sul delicato e ostico Ducati che si manteneva Jack Miller che gli ha “insegnato” ad evitare le buche presenti sul tracciato. Tutti i riflettori sono ora puntati sulla Ducati, tanto che Quartararo e Marquez vedono in Bagnaia il vero favorito per vincere questo GP. Terza pole consecutiva perche partirà per primo anche sul delicato e ostico GP delle Americhe ad Austin . E dire che il week end non era partito benissimo per il pilota dellache si manteneva a mezzo secondo di distanza dai migliori . Sabato di rimonta però per il torinese che ha sfruttato il “lavoro” diche gli ha “insegnato” ad evitare le buche presenti sul tracciato. Tutti i riflettori sono ora puntati sulla Ducati, tanto chevedono in Bagnaia il vero favorito per vincere questo GP.

Francesco BAGNAIA (Ducati)

Sono veramente contento per questa pole perchè è tutto il weekend che fatichiamo molto. Per fortuna sono stato in grado di fare uno step pazzesco nella FP4, seguendo lo stile di Jack Miller. In quel modo ho imparato come affrontare il T1 e, soprattutto, come non farmi condizionare dalle buche. Lui era in grado di evitarle, come si è visto nella FP3, dove volava. A quel punto ho trovato un extra feeling all’anteriore e devo dire che è stato tutto bellissimo. La mia prima pole negli USA, davvero gustosa

Gran Premio delle Americhe Bagnaia supersonico! 3ª pole di fila ad Austin. Quartararo 2° 2 ORE FA

Fabio QUARTARARO (Yamaha)

È molto difficile perché ho fatto fatica nelle prove libere. In questa qualifica ho fatto due giri buoni, ma manca potenza sul giro. Sono contento perché abbiamo fatto un lavoro molto forte e penso che è stata una qualifica molto divertente. Io il pilota più forte secondo Bagnaia? Con Pecco ho un buon rapporto, ci conosciamo da tanto tempo e al momento è lui il pilota che va più forte. Non mi sento più forte o meno, ma è già molto bello aver fatto tutto questo. Domani sarà una gara interessante

Qui è molto facile fare un errore, non sono convinto delle gomme e non ho idea di quale usare. Penso che sarà lo stesso per tutti, anche gli altri hanno provato due gomme. Io ho provato la media, è abbastanza buona, ma manca qualcosa. Poi faccio un po’ di fatica col jet-lag, mi sveglio alle cinque del mattino e oggi prima della FP4 mi è venuto un po’ di sonno

Marc MARQUEZ (Honda)

Sono molto contento della prima fila, perché nel giro secco faccio ancora molta fatica ed è la mia prima partenza da terzo della stagione. In gara sarà dura per le buche, ma nel giro secco mi aspettavo una Rossa, ma non quella di ‘Pecco’

Ho un bel rapporto con gli Stati Uniti e con questa pista, anche per le sue difficoltà. Si può sempre fare di più, Bagnaia però è andato fortissimo. Penso che abbiamo portato a termine un bel sabato e nella FP4 abbiamo capito tante cose. Vediamo domani di gestire le cose al meglio.

Le mie condizioni sulla moto? Sono a un livello sufficiente per lottare domani, ma non sto guidando al meglio. La Ducati è molto veloce ed è una moto completa, ma noi stiamo lavorando per crescere. Nei test di Misano avevamo una Honda completamente nuova, ma abbiamo bisogno di tempo

Marquez dall'inferno al ritorno: le tappe del suo calvario

Gran Premio delle Americhe Valentino Rossi: "Berta Viñales? Tragedia: troppi 42 piloti in pista" IERI A 17:38