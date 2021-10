Jack Miller (Ducati) lascia tutti letteralmente a bocca aperta ad Austin. L’australiano, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del , quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021, rifilando distacchi abissali a tutti. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, i piloti hanno potuto sfruttare finalmente un turno senza intoppi a livello di meteo, ma le buche tra curva 2 e curva 10 rimangono un problema notevole per i protagonisti della classe regina. Un clamorosolascia tutti letteralmente a bocca aperta ad Austin. L’australiano, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021,. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, i piloti hanno potuto sfruttare finalmente un turno senza intoppi a livello di meteo, ma le buche tra curva 2 e curva 10 rimangono un problema notevole per i protagonisti della classe regina.

Da questo scenario complicato emerge, come detto, Jack Miller, che ha stampato un sontuoso 2:02.923 nel time attack finale, rifilando la bellezza di 679 millesimi al giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda) in 2:03.602, mentre è terzo lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) che si ricorda di aver vinto qui nel 2019 e chiude in 2:03.727 a 804 millesimi.

Quarto tempo per il dominatore di ieri, Marc Marquez (Honda), che oggi non ha saputo fare la differenza e si è fermato al tempo di 2:03.804 a 881 millesimi da Miller, mentre è quinto il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 9 decimi esatti. Sesto il leader della classifica generale, Fabio Quartararo (Yamaha) a 944, mentre è settimo lo spagnolo Pol Espargarò (Honda) a 1.097. Ottavo crono per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) con un distacco di 1.117 davanti a Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati) leggermente in difficoltà tra le buche texane, con un gap di 1.202. Chiude la top10, infine, lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 1.274.

Bastianini, Rossi, Mir, Morbidelli e Rossi: che bagarre in Q1!

Passeranno dalla Q1, invece, Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) dodicesimo a 1.504 dalla vetta, quindi il campione del mondo in carica Joan Mir (Suzuki) tredicesimo a 1.571, davanti al nostro Franco Morbidelli (Yamaha) quattordicesimo a 1.587. Si ferma in quindicesima posizione Valentino Rossi (Yamaha Petronas) a poco meno di due secondi, mentre è diciassettesimo il suo compagno di scuderia Andrea Dovizioso a 2.387. Chiudono il gruppo Luca Marini (Ducati Avintia VR46) ventesimo a 3.005 e Danilo Petrucci (KTM Tech3) ventunesimo ed ultimo a 3.127. A questo punto la classe regina si prepara in vista della FP4 delle ore 20.30 per provare gli assetti in vista della gara di domani, mentre dalle ore 21.10 toccherà alle qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza.

CLASSIFICA FP3 GP AMERICHE 2021 – MOTOGP

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 348.3 2’02.923

2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 340.6 2’03.602 0.679 / 0.679

3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.6 2’03.727 0.804 / 0.125

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.0 2’03.804 0.881 / 0.077

5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 346.1 2’03.823 0.900 / 0.019

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 2’03.867 0.944 / 0.044

7 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 343.9 2’04.020 1.097 / 0.153

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.7 2’04.040 1.117 / 0.020

9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 347.2 2’04.125 1.202 / 0.085

10 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 343.9 2’04.197 1.274 / 0.072

11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 342.8 2’04.260 1.337 / 0.063

12 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 346.1 2’04.427 1.504 / 0.167

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.6 2’04.494 1.571 / 0.067

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 338.5 2’04.510 1.587 / 0.016

15 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.5 2’04.860 1.937 / 0.350

16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 339.6 2’04.890 1.967 / 0.030

17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.4 2’05.310 2.387 / 0.420

18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 343.9 2’05.539 2.616 / 0.229

19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 346.1 2’05.558 2.635 / 0.019

20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 341.7 2’05.928 3.005 / 0.370

21 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 338.5 2’06.050 3.127 / 0.122

