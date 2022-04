Un altro quinto posto.Francesco Bagnaia ha ottenuto questo risultato quarto round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Austin il centauro piemontese della Ducati si è dovuto accontentare di un piazzamento che chiaramente non può essere soddisfacente, se rapportato a quello dei suoi compagni di marca: Enea Bastianini vincitore con la GP21 e il team-mate Jack Miller terzo. Bagnaia, con la solita lucidità, ha analizzato i motivi dei problemi tuttora esistenti della Rossa Factory, priva a detta del pilota italiano di una solida base su cui poter lavorare. In sostanza c’è ancora molto da fare. In tutto questo, Pecco ha riconosciuto ai microfoni di Sky Sport anche la bravura degli altri piloti. ha ottenuto questo risultato al termine del GP delle Americhe . Sul tracciato di Austin il centauro piemontese della Ducati si è dovuto accontentare di un piazzamento che chiaramente non può essere soddisfacente, se rapportato a quello dei suoi compagni di marca:. Bagnaia, con la solita lucidità, ha analizzato i motivi dei problemi tuttora esistenti della Rossa Factory, priva a detta del pilota italiano di una solida base su cui poter lavorare. In sostanza c’è ancora molto da fare. In tutto questo, Pecco ha riconosciuto ai microfoni di Sky Sport anche la bravura degli altri piloti.

“Sinceramente mi aspettavo di girare più veloce, ma ho faticato a trovare il ritmo. Oggi il nostro massimo obiettivo era il quinto posto, altri sono stati più bravi. Enea (Bastianini, ndr) è stato velocissimo e credo che abbia gestito in maniera perfetta le gomme e la moto. Credo che solo lui avrebbe potuto rivaleggiare con Marc Marquez, qualora fosse partito bene. Marc aveva il passo per vincere, vista la rimonta che ha fatto. Io mi sono dovuto difendere e perdevo molto in accelerazione. Dobbiamo capire i motivi“, ha spiegato Bagnaia. Un Bastianini, nuovo leader del campionato, che a detta di Pecco sta sfruttando il lavoro che avevano già portato avanti gli altri piloti della Ducati l’anno scorso: “Enea sta continuando il nostro lavoro e sta guidando alla grande. Sarà importante andare a Portimao per capire a che punto siamo“, ha concluso l’alfiere della Ducati Factory.

