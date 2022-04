Quarto atto del mondiale 2022 della MotoGP. Si va ad Austin per il Gran Premio delle Americhe. Dal Texas ripartirà la lotta per il titolo: al momento in testa alla generale c'è un super Aleix Espargaro che sta guidando la Aprilia da fenomeno assoluto. Lo spagnolo, dopo l'incredibile successo in Argentina, non si vuole fermare e sa di avere una moto competitiva, capace di adattarsi ad ogni tracciato. In un mondiale così equilibrato è lecito sognare, certo che vedere la Aprilia primeggiare anche ad Austin non sarà per nulla facile. Gli avversari sono tantissimi, in primi Marc Marquez che sembra aver risolto i suoi problemi fisici e in America sarà uno dei favoriti, dato che questa è casa sua forte delle sette vittorie nelle otto edizioni corse. Ma andiamo a sviscerare i cinque temi fondamentali prima del weekend.

1) Sfatato il tabù vittoria, cosa aspettarsi dall'Aprilia?

Pole, vittoria e giro più veloce. A Termas de Rio Hondo Aleix e l'Aprilia hanno fatto jackpot, dominando il fine settimana. La pista texana è diversa da quella argentina, è tosta, forse la più completa del circus. In verità la moto italiana ha dimostrato di essere un mezzo solido, capace di andare forte in ogni situazione. E' anche vero che confermarsi ad altissim livelli sarà molto dura, forse troppo. Quale può essere l'obiettivo dell'Aprilia? Già una top five sarebbe un grande risultato, dato il livello incredibile degli avversari.

2) Bagnaia sempre alla ricerca del primo podio stagionale: arriverà ad Austin?

E quattro. Per la quarta volta in questo 2022 siamo qui a raccontare di un Pecco alla ricerca del grande risultato. Doveva essere una formalità già dal Qatar, invece nelle prime tre occasioni sono arrivate solo delusioni, anche se in Argentina è comunque arrivato un quinto posto da cui ripartire. Fortunatamente per lui la classifica piloti è molto corta, con il primo Aleix Espargaro che ha "solo" 45 punti, mentre l'italiano 12. Si può recuperare, c'è tempo e ci si ruba punti a vicenda. Inoltre si dice sempre che il mondiale comincia in Europa, mentre le gare precedenti sono solo di "preparazione". Detto questo, non si deve sbagliare e cominciare a macinare risultati importanti. Magari partendo da Austin, dove la Desmosedici non ha mai vinto e dove Pecco lo scorso anno ottenne un terzo posto chiudendo alle spalle di Marquez e Quartararo

3) Marc Marquez is back: è giusto considerarlo il favorito?

Dopo due gare di stop, il Cabroncito torna in gara e lo fa a casa sua. Solo un dato: su otto edizioni del GP delle Americhe, Marquez ne ha vinte sette, mentre nell'unica che non ha vinto è caduto quando era solitario in testa. Un dominio incredibile, secondo solo forse al feeliing che il numero 93 ha con il Sachsenring, quasi un unicum nel motorsport in generale. Un Marc al 70% quindi potrebbe essere sufficiente per vincere, già anche l'anno scorso trionfò e non era certo al top della forma. Per cui, nonostante i problemi fisici, è certamente l'uomo da battere. Ce la farà?

4) Quartararo, fra rumors di mercato e crepe con la Yamaha, lotterà per la vittoria?

La Yamaha in Argentina ha confermato i suoi soliti problemi di quest'inizio di stagione. La M1 è semplicemente più lenta e meno competitiva delle rivali e l'ottavo posto ottenuto da Quartararo rappresenta uno dei tanti miracoli che il francese sta facendo per limitare i danni. In questo modo però non si vincono i campionati, neanche in un mondiale estremamente equilibrato come questo. In Giappone lo sanno bene e faranno di tutto per risolvere la situazione. Ma questo potrebbe non essere l'unico dei problemi: a Termas Fabio, incalzato dai giornalisti, ha iniziato a parlare del suo futuro, possibilmente sempre in Giappone ma sponda Honda. Potrebbe essere una strategia per guadagnare di più nel rinnovo contrattuale con la Yamaha, ma l'impressione è che i soldi non siano un problema, dato che anche Honda è disposta comunque a spendere e non poco per El Diablo. Per cui la bomba rischia di esplodere a breve e la Yamaha si ritroverebbe allo sbando, senza la sua guida principale. Insomma: si spera nel miracolo già ad Austin, con prestazioni all'altezza che possano far cambiare idea al francese.

5) Da Rins a Martin fino a Bastianini: chi può stupire?

Abbiamo parlato di Bagnaia, Marquez, Quartararo e l'Aprilia. Vediamo in breve gli altri, partendo dalla Suzuki. Le moto blù in quest'inizio di stagione sono sinonimo di costanza, con due piloti sempre molto veloci. Rins è arrivato a podio in Argentina, Mir è sempre li vicino alle posizioni che contano. Attenzione a loro ad Austin, soprattutto ad Alex che qui è sempre andato fortissimo. Costanti sono anche le KTM, o meglio è Brad Binder ad essere un fenomeno in questo periodo con la moto austriaca. Il sudafricano, a suon di risultati di prestigio, è addirittura secondo nella generale. Miguel Oliveira invece è molto più incline ad alti e bassi, lo dimostra la stratosferica prestazione di Mandalika e l'anonima performance in Argentina. Attenzione anche alle altre Ducati, soprattutto quelle di Martin e Bastianini: Jorge si è finalmente sbloccato dopo due pessime gare iniziali, mentre la Bestia è stato autore di una gara strana a Termas, dove ha faticato con Bezzecchi e Marini, anche loro con la Ducati però 2022. Potranno tutti essere protagonisti ad Austin. Chi avrà la meglio?

