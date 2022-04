Si apre con numerosi fuochi d'artificio la domenica di gara ad Austin. Nella gara della Moto2 sono tante le cadute e i colpi di scena, anche di protagonisti assoluti. Ad esempio i primi tre della generale finiscono tutti a terra, dando via libera a tutti gli altri. Dopo tre podi di fila Celestino Vietti cade. Insieme a lui anche Aron Canet, che era in testa in solitaria. Oltre a loro due anche Chantra finisce out addirittura al primo giro, coinvolgendo diversi altri piloti.

E così nel trambusto generale, ne approfitta il buon Tony Arbolino, che coglie il primo successo e il primo podio nella classe di mezzo. Terza vittoria in carriera per il nativo di Garbagnate milanese che, dopo le cadute di Vietti e Canet, si ritrova in testa in solitaria e gestisce senza grossi patemi il resto della corsa. Secondo posto per Ai Ogura, che prosegue nel suo ottimo momento di forma e, dopo la terza posizione in Argentina, migliora di una posizione. Chiude il podio Jake Dixon anche lui al primo podio, davanti a Schrotter, che sfrutta la caduta di Beaubier all'ultimo giro.

Si chiude il poker di gare iniziali extra europee con Vietti che rimane saldamente in testa alla generale. Fortunato Celestino oggi, dato che anche Canet sbaglia e finisce a terra. Arbolino è addirittura terzo nella generale dietro a Ogura. Tra due settimane gara a Portimao.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Beaubier non parte benissimo ed è quarto alla prima curva. Davanti Vietti diventa subito il leader e prova a fare il ritmo. Secondo Arbolino, poi Canet, Beaubier. Quinto Acosta, poi Dixon e Ogura. Dietro bruttissima caduta con Rodrigo, Aldeguer, Lowes, Chantra e Van Den Goorbergh. E' proprio Chantra a scatenare il crash ed è un brutto zero per il suo mondiale.

- Celestino prova ad andare via ma non riesce. Secondo va Canet, poi Beaubier e Arbolino. Quinto Dixon, poi Acosta e Ogura. Aron Canet ne ha di più, ricuce il Gap con Vietti e lo passa facilmente. Dietro ci sono tanti errori: cadono Acosta e Corsi, mentre Beaubier sfolla e perde tante posizioni. Davanti sempre Canet, Vietti e Arbolino. Quarto è Ogura, poi ottimo Dixon. Sesto sale Schrotter, poi Beaubier.

- Al quinto giro il colpo di scena che non ci voleva: cade Celestino Vietti. Canet quindi prende il largo, poi Arbolino e Dixon. Quarto Ogura, poi Schrotter e Beaubier. Ma tre giri dopo arriva un altro clamoroso colpo di scena: cade anche Canet. Davanti quindi si ritrova Tony Arbolino davanti a Dixon e Ogura. Quarto Schrotter è lontanissimo. Poi Beaubier e Navarro.

- Arbolino ne ha e prende oltre tre secondi sulla coppia Dixon-Ogura. Il giapponese ci prova e passa il rivale, andando al secondo posto. Quarto Schrotter lontanissimo, quinto Beaubier.

- Davanti succede pochissimo e Tony Arbolino può festeggiare il primo podio della carriera nella classe di mezzo. Secondo il buon Ogura, chiude il podio Dixon. Beaubier agguanta la quarta piazza battendo Schrotter negli ultimi giri, ma cade all'ultimo giro.

La statistica chiave

Tony Arbolino è il terzo italiano a vincere ad Austin in Moto2. Gli altri due sono Bagnaia e Morbidelli.

La dichiarazione

Celestino VIETTI: "Ho forzato un po' troppo, non mi aspettavo di cadere li dato che andavo abbastanza bene. Purtroppo ho fatto un brutto errore".

Il momento social

Il migliore

Tony ARBOLINO: Chi cade ha sempre torto. Quindi bravo Tony a sfruttare l'occasione e a vincere, sfruttando gli errori degli altri.

Il peggiore

Somkiat CHANTRA: Dopo due gare da sogno, torna sulla terra. Nel gruppo fatica e nel primo giro fa strike, causando una brutta caduta che coinvolge per cinque riders.

