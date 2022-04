E due! Dopo la straordinaria prestazione di Losail, Enea Bastianini si ripete e conquista il Gran Premio delle Americhe, quarto atto del mondiale 2022 della MotoGP. La Bestia si conferma a un livello sublime, maestoso, pazzesco.

Come in Qatar, Bastianini parte guardingo, a bordo di una Ducati 2021 perfetta, competitiva e priva di difetti. Poi nella seconda parte di gara cambia marcia, va in testa e se ne va, vincendo in solitaria. Con questo secondo successo la Bestia torna in testa al mondiale, ma questa è una vittoria che vale molto di più rispetto all'altra: perché ad Austin c'erano ben cinque Ducati davanti, tutte fortissime. Ma la sua è stata la migliore, segno che questa 2021 è più equilibrata della 2022, ancora da svezzare. Cosa dire di questo piccolo enorme campione? Si può sognare per il mondiale? Difficile a dirsi: questa moto non avrà ulteriori sviluppi, mentre le altre si. Certo che ormai questo Bastianini è un pilota maturo e completo, capace di gestire la gara, le gomme e le vittorie. Se non sarà quest'anno il suo momento, prima o poi arriverà.

Ad

MotoGP Ducati domina in prova e ritrova il sorriso: "Una moto diversa" UN GIORNO FA

Super Bastianini, grandioso Alex Rins. Bravissimo lo spagnolo a guidare una grande Suzuki a lottare alla pari con la Ducati. La moto blu ha ormai colmato quasi tutto il gap in rettilineo e Alex la porta in alto a suon di giri veloci. Nell'ultimo giro Rins batte Miller e conquista il secondo gradino del podio.

Chiude il podio quindi Jack Miller. L'australiano fa gara di testa per oltre 15 giri, ma nella seconda parte viene prima battuto da Bastianini, poi all'ultimo giro si fa beffare anche da Rins. Comunque conquista il primo podio stagionale della Ducati Factory, strano che sia arrivato solo alla quarta gara. Non certo un bel segnale.

Fuori dal podio Mir e Bagnaia. Per Joan una gara onesta, sempre ad alti livelli, anche se continua ad essere battuto da un Rins trasformato rispetto al passato. Per Pecco invece secondo quinto posto consecutivo. Non benissimo quindi l'italiano, che continua a non essere costante.

Sesto uno stratosferico Marc Marquez. Insieme a Bastianini, il Cabroncito è certamente il migliore di oggi. Solo un dato: l'alieno di Cervera in partenza stalla, fatica a salire col motore di giri e quindi alla prima curva è addirittura ultimo. Ma Marc non demorde e, sfruttando la sua pista preferita, recupera a suon di giri ultra veloci e si ritrova sesto al traguardo. Una gara pazzesca, di un fenomeno che, quando riesce, anche se al 70% riesce ancora a tenere tutti incollati al televisore. Speriamo di vederlo sempre a questo livello altissimo.

Settimo Quartararo. Attenzione, il risultato non sembra buono, ma la gara del Diablo in verità è assurda, dato che combatte con una moto che in rettilineo, anche se in scia, perde contro chiunque. Alla fine il francese è settimo e riesce a limitare i danni da campione assoluto.

Male invece le Ducati Pramac che, dopo un grande inizio, sono quelle che faticano di più con le gomme e chiudono ottava e nona con Martin e Zarco. Decimo Vinales davanti ad Aleix: la Aprilia non riesce a rimontare e torna sulla terra dopo i fasti di Termas de Rio Hondo. Male la moto di Noale, malissimo KTM, con nessuna moto nei dieci. Peggio ancora va a Yamaha con il solo Dovizioso a punti, oltre a Quartararo, ma solo 15mo.

Dopo quattro gare, finalmente si torna in Europa. Da Portimao comincia quindi il mondiale, come spesso si dice. Intanto ci arriviamo con un super Bastianini leader del campionato. Il sogno continua.

L'ordine d'arrivo

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Miller va in testa davanti a Martin, Bastianini, Bagnaia, Quartararo, Zarco e le Suzuki. Stalla Marquez in partenza e in curva 1 si ritrova penultimo. Le Ducati volano e in breve tempo Quartararo viene passato da Zarco e quindi tornano davanti cinque Ducati.

- Marquez recupera subito e in pochi giri è già 14mo dietro a Vinales. Davanti Miller sempre in testa davanti a Martin e Bastianini. Quarto un grande Zarco, poi Bagnaia. Sesto sale Rins, poi Mir e Quartararo che fatica sul dritto. Bene la Suzuki con Rins che sorpassa Pecco. Marc addirittura 11mo dietro Aleix e Pol.

- Si arriva a metà gara. Miller sempre davanti a Martin. Poi Bastianini, Zarco, Rins, Bagnaia, Mir, Quartararo, Aleix e Marquez decimo. Le Ducati in rettilineo scappano, le Suzuki e Quartararo faticano per questo. Grande gara comunque di Rins, unico al momento che sembra mettere in difficoltà le moto italiane. Infatti Alex attacca e passa Zarco, salendo al quarto posto. Prosegue invece la rimonta di Marquez che in pochi giri passa Pol e Aleix.

- Piccoli problemi per le Ducati Pramac. Martin crolla e in poche curve si fa passare da Bastianini e Rins che va a podio. Dietro Zarco va lungo e si fa passare da Bagnaia e Mir. Ottavo un anonimo Quartararo, poi Marquez. Joan attacca e passa Pecco, salendo in quinta piazza. Zarco fatica e si fa passare da Quartararo e Marquez, con il Cabroncito che con facilità passa El Diablo. Martin fatica e così viene passato da Mir e Bagnaia.

- Cinque giri alla fine. Miller sempre davanti ma Bastianini è li. Terzo Rins, Martin crolla e si fa passare da Mir quarto e Bagnaia quinto. Marquez in poco tempo passa Quartararo. Nono Zarco, poi Aleix. La Bestia ci prova, attacca Jack e lo passa. Enea allunga, mentre Miller fatica e si fa passare da Rins nel finale. Quarto Mir, poi Bagnaia, Marquez, Quartararo e le Pramac.

La statistica chiave

Con il podio di Jack Miller sono ben dieci i piloti ad essere andati a podio in sole quattro gare.

La dichiarazione

Alex RINS: "Mi sono sentito davvero molto bene. Questo podio è per l'Ucraina. Non so come, ma nel primo settore ero veramente veloce e così sono riuscito a stare al passo con le Ducati. Nel finale ho battuto Jack in modo pulito".

Il momento social

Il migliore

Enea BASTIANINI: Seconda gara perfetta di un pilota che è davvero un campione. Ormai ha fatto lo switch, è conscio dei suoi mezzi, ha preso consapevolezza di se stesso e ora sa di poter vincere. Con una moto grandiosa si trova alla grande, ma è super a portarla al top.

Il peggiore

Luca MARINI: Poco da dire, deve migliorare nella gestione della gara. Dopo un'altra qualifica straordinaria ieri, anche oggi fa il gambero e chiude addirittura fuori dai punti. Però qui è peggio che in Argentina, dato che le altre Ducati sono tutte davanti.

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

Gran Premio delle Americhe Le Ducati volano nelle qualifiche di Austin! Martin in pole, Bagnaia 3° IERI A 18:59