Un immenso Enea Bastianini conquista il Gran Premio delle Americhe, quarto atto del mondiale 2022 della MotoGP. Bravissimo Enea a vincere la seconda gara in stagione dopo quella del Qatar e torna in testa al mondiale. Secondo un grande Alex Rins, chiude il podio Jack Miller. Bene Mir quarto, Bagnaia ancora quinto e fuori dal podio. Marc Marquez sesto, poi Quartararo. Andiamo a vedere le pagelle di questo Gran Premio a Austin.

Enea BASTIANINI (Ducati Gresini, 1° classificato) VOTO 10 e lode: Seconda gara perfetta di un pilota che è davvero un campione. Ormai ha fatto lo switch, è conscio dei suoi mezzi, ha preso consapevolezza di se stesso e ora sa di : Seconda gara perfetta di un pilota che è davvero un campione. Ormai ha fatto lo switch, è conscio dei suoi mezzi, ha preso consapevolezza di se stesso e ora sa di poter vincere . Con questa grandiosa moto si trova alla grande, ma è super a portarla al top.

Alex RINS (Suzuki, 2° classificato) VOTO 9: Super Bastianini, grandioso Alex Rins. Bravissimo lo spagnolo a guidare una grande Suzuki, in modo da farla lottare alla pari con la Ducati. La moto blu ha ormai colmato quasi tutto il gap in rettilineo e Alex la porta in alto a suon di giri veloci. Nell'ultimo giro Rins batte Miller e conquista il secondo gradino del podio.

Jack MILLER (Ducati Lenovo, 3° classificato) VOTO 8: L'australiano fa gara di testa per oltre 15 giri, ma nella seconda parte viene prima battuto da Bastianini, poi all'ultimo giro si fa beffare anche da Rins. Comunque conquista il primo podio stagionale della Ducati Factory, strano che sia arrivato solo alla quarta gara. Non certo un bel segnale.

Joan MIR (Suzuki, 4° posto) VOTO 7,5: Per Joan una corsa onesta, sempre ad alti livelli, anche se continua ad essere battuto da un Rins trasformato rispetto al passato.

Pecco BAGNAIA (Ducati Lenovo, 5° classificato) VOTO 6,5: Difficile dare un voto alla gara di GoFree. Arriva quinto per la seconda volta consecutiva, non lontano dal podio. Ma comunque, ancora, non vince e non arriva nei primi tre, mentre ci sono due Ducati davanti, tra l'altro una è quella del compagno di squadra. Per cui il suo voto non può andare oltre il sei e mezzo. Doveva dominare in quest'inizio di stagione, invece non porta a casa nemmeno un podio ed è lontanissimo dalla vetta della generale. Questa Ducati 2022 ancora non è al top, fatica con il consumo gomme e non è equilibrata come la 2021. Speriamo che dal ritorno in Europa la musica possa essere diversa.

Marc MARQUEZ (Honda Repsol, 6° classificato) VOTO 9,5: Enea è l'uomo copertina dato che vince, Marquez però è quasi al livello dell'italiano. Solo un dato: l'alieno di Cervera in partenza stalla, fatica a salire col motore di giri e quindi alla prima curva è addirittura ultimo. Ma Marc non demorde e, sfruttando la sua pista preferita, recupera a suon di giri ultra veloci e si ritrova sesto al traguardo. Anche se non vince ad Austin, è questa è una notizia, la sua gara è pazzesca. Parliamo di un fenomeno che, anche se (forse) al 60-70%, riesce ancora a tenere tutti incollati al televisore. Speriamo di vederlo sempre a questo livello altissimo.

Fabio QUARTARARO (Yamaha Monster Energy, 7° classificato) VOTO 8,5: Attenzione, il risultato non sembra buono, ma la gara del Diablo in verità è assurda, dato che combatte con una moto che in rettilineo, anche se in scia, perde contro chiunque. Alla fine il francese è settimo e riesce a limitare i danni da campione assoluto.

DUCATI PRAMAC VOTO 5: Partono alla grande, poi però entrambi i riders faticano col consumo di gomme e perdono terreno, finendo quasi ai margini della top ten. Peccato soprattutto per Jorge Martin, che retrocede dopo essere : Partono alla grande, poi però entrambi i riders faticano col consumo di gomme e perdono terreno, finendo quasi ai margini della top ten. Peccato soprattutto per Jorge Martin, che retrocede dopo essere partito dalla pole

APRILIA VOTO 5: Dopo la pessima qualifica, ci si aspettava una Aprilia in rimonta, soprattutto con Vinales che sembrava avere il passo giusto. Invece i due spagnoli non riescono a risalire la classifica e finiscono 10mo e 11mo. Si torna sulla terra dopo i fasti di Termas de Rio Hondo.

KTM VOTO 4,5: Stavolta non riesce il miracolo a Binder e Oliveira. Aveva sorpreso nelle settimane scorse, dato che la moto nei test era andata veramente male. Al COTA torna su quei livelli, in grande difficoltà.

YAMAHA VOTO 4: Un disastro. La moto 2022 è semplicemente più lenta delle altre. Quartararo fa il miracolo e rimane in top ten, gli altri naufragano nelle retrovie. L'impressione è che possa andare ancora peggio, e questo è un peccato soprattutto per Morbidelli che sembra lontano parente di quello ammirato nel 2020.

Luca MARINI VOTO 4: Poco da dire, deve migliorare nella gestione della gara. Dopo un'altra qualifica straordinaria ieri, anche oggi fa il gambero e chiude addirittura fuori dai punti. Però qui è peggio che in Argentina, dato che le altre Ducati sono tutte davanti.

