Il weekend del Gran Premio delle Americhe del Motomondiale si è aperto anche per la MotoGP, che ha completato la propria prima sessione di prove libere sul tracciato di Austin. C’era grande curiosità soprattutto attorno a Marc Marquez , al rientro dopo l’ennesimo episodio di diplopia di cui è stato vittima, a causa del quale era stato costretto a dare forfait sia per la gara indonesiana che per l’intero fine settimana argentino. Ebbene, forse proprio per dare un segnale a tutti, il ventinovenne spagnolo ha cominciato la tre giorni texana in maniera impressionante. Il fuoriclasse di Cervera infatti è stato il primo a fare la differenza installandosi in testa alla classifica dei tempi nei minuti iniziali del turno. D’accordo, ha sfruttato il gancio della Suzuki di Alex Rins, ma comunque il lampo firmato da MM93 rappresenta un messaggio: