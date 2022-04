Al Circuit of the Americas di Austin si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere della MotoGP che ha così chiuso la giornata inaugurale del Gran Premio delle Americhe , atto quarto del Mondiale 2022. Il turno è partito con i fuochi d’artificio poiché, a differenza delle abitudini, in tanti si sono lanciati subito in una serie di. D’altronde la temperatura era molto più alta rispetto al mattino texano, quindi i tempi sono migliorati automaticamente rispetto alla FP1. In altre parole, se le premesse sono queste, non è affatto scontato che nella FP3 prevista domani si possa provare a sovvertire le attuali gerarchie, proprio perché non è detto che le condizioni atmosferiche permettano alla pista di essere così performante quanto nel pomeriggio odierno. Dunque molto meglio essere nell’attuale top-ten della classifica combinata, in maniera tale da porsi in una posizione privilegiata in vista dell’accesso diretto al Q2.