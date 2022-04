Ha concluso in nona posizione lo spagnolo le qualifiche del GP delle Americhe , quarto round del Mondiale 2022 di MotoGPSul tracciato di Austin, in Texas, lo spagnolo ha dovuto fare i conti con un time-attack problematico nel quale non è riuscito a massimizzare la sua prestazione, risentendo soprattutto in termini di energie mentali della sua lontananza dalle gare. L’iberico, grande interprete di questa pista, non ha trovato quella guida al limite che di solito lo contraddistingue, anche perché le cadute in Indonesia hanno minato non poco la sua fiducia nei confronti della Honda, descritta a più riprese come una moto lontana dal suo stile di guida. Ecco che, ai microfoni di Sky Sport, Marc ha fatto una sorta di bilancio: