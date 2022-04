Non c’è pace. La MotoGP, dopo le traversie legate ai trasporti delle moto e del materiale annesso per il weekend passato a Termas de Rio Hondo (Argentina), si trova a dover affrontare nuovamente delle problematiche simili. Sono stati resi noti, infatti, alcuni problemi relativi ai voli cargo verso Austin (Stati Uniti) e per questo diversi team riceveranno in ritardo (giovedì a ora di pranzo) tutto il necessario, costringendo i tecnici a un lavoro supplementare di non poco conto.

Stando ai fatti riportati da “The-Race”, i voli previsti dall’Argentina agli USA erano cinque: il primo, un Boeing 747, è giunto a destinazione, ma le problematiche si sono presentate sul secondo cargo, che ha accumulato un ritardo di ben otto ore a causa di un caso Covid emerso tra gli addetti al carico. Una situazione incredibile perché anche sul terzo e quarto volo sono venuti fuori problemi inattesi.

Alla fine della fiera l’organizzazione logistica è stata decisamente deficitaria e vedremo in che modo le squadre saranno in grado di assorbire ulteriormente questi inconvenienti. In Argentina, inevitabilmente, un weekend accorciato ha portato a risultati che probabilmente non si sarebbero verificati in una tre-giorni classica. Vedremo se anche negli States ci saranno ulteriori strascichi, tali da andare a cambiare nuovamente le carte in tavola.

