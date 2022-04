Ducati fa festa ad Austin! Sembra incredibile a dirsi, data la fatica che ha sempre fatto la moto italiana in questo decennio sul tracciato texano. Ma nelle qualifiche del Gran Premio delle Americhe, quarto atto del mondiale 2022 della MotoGP, la Desmosedici vola, monopolizzando la prima fila e addirittura cinque moto nei primi cinque posti.

Ad

Davanti a tutti c'è forse l'uomo migliore in quest'inizio di stagione nel time attack. Parliamo di Jorge Martin, l'alfiere del team Pramac. Lo spagnolo prosegue nel suo momento stellare, almeno al sabato. Martinator vola a bordo della sua Ducati, battendo i due compagni del team Factory. Secondo è Miller, poi Bagnaia. Superba prestazione dell'australiano, che per primo mette a segno il record della pista. Sembrava tutta sua questa pole, ma nel tentativo conclusivo Jorge si inventa un giro epocale e batte Jack di soli tre millesimi. Tra l'altro Martin è anche partito dal Q1. Per cui una qualifica stellare per lui.

Gran Premio delle Americhe La Ducati domina le libere 2: Zarco primo davanti a Miller UN GIORNO FA

Pecco è battuto, ma almeno è li. In quest'inizio di stagione ha sempre fatto fatica nel giro secco, stavolta comunque si porta a casa la prima fila che fa morale. C'è da dire che, guardando il passo, Martin sembra averne di meno dei due Factory, per cui per Bagnaia può essere veramente l'occasione per ripartire e ottenere un risultato di peso. Il trionfo Ducati prosegue anche nella seconda fila con Zarco e Bastianini.

Sesto e primo dei non ducatisti è Fabietto Quartararo. El Diablo fa il massimo e oltre per essere lì. Tra l'altro il francese cade nel Q2, ma corre ai box e riesce con la seconda moto nell'ultimo secondo disponibile a conquistare un'ottima sesta piazza.

E Marquez? Solo nono e dietro alle Suzuki. Stranissima prestazione del Cabroncito. Dopo delle libere non semplici, nelle FP4 Marc svolta e mette in mostra un atteggiamento da cannibale. Però nel Q2 invece si perde e non riesce mai a fare un giro buono, anche perché lui cerca di attaccarsi a chiunque ma nessuno accetta di tirarlo. Piccolo passo falso di Marquez, ma attenzione a lui domani dato che questa è casa sua. L'anno scorso vinse al 70% non partendo dalla pole, per cui può ripetersi.

Oltre a Marquez, le deluse sono le Aprilia, entrambe fuori nel Q1. Aleix e Vinales potevano benissimo qualificarsi per il Q2, ma entrambi falliscono l'obiettivo alla portata.

Per domani, come detto, favorite le Ducati Factory che ne hanno qualcosa in più degli altri. Martin comunque non è battuto, come Marquez. Vedremo cosa potrà fare la Yamaha del Diablo, sempre una incognita.

La griglia di partenza

LA CLASSIFICA: : 1. Martin 2. Miller 3. Bagnaia 4. Zarco 5. Bastianini 6. Quartararo 7. Rins 8. Mir 9. M Marquez 10. Nakagami 11. Marini 12. P Espargaro

ELIMINATI IN Q1: Aleix, Vinales, Dovizioso, Bezzecchi, Binder, Di Giannantonio, Morbidelli, Oliveira, Fernandez, Gardner, Alex Marquez, Darryn Binder.

La cronaca in cinque momenti

- Bene gli italiani e ottima Ducati nelle FP4. Bagnaia stampa il miglior tempo davanti a un buon Marquez. Terzo Bastianini, poi Quartararo che rimane distante dai primi.

- I favoriti dovevano essere le Aprilia, ma è Martin a brillare nel primo crono davanti ad Alex Rins. Terzo Aleix, quarto un buon Dovizioso davanti a Bezzecchi. Male Vinales solo decimo.

- Nel secondo tentativo Aleix cade subito e quindi si chiama fuori per la qualifica nel Q2. Vinales recupera ma è solo quarto, davanti Martin e Rins con grande tranquillità passano il turno.

- Tutti si aspettano un super Marquez, ma il Cabroncito nella prima parte del Q2 fatica e fa tempi alti. Davanti quindi ci sono quattro Ducati con Miller in testa davanti a Bagnaia, Martin e Bastianini che finisce anche a terra insieme a Quartararo, solo settimo dopo il primo giro.

- Nel momento decisivo Marquez viene meno e non va oltre il nono posto. Davanti invece le Ducati volano: Bagnaia fa il miglior crono, ma Miller sembra averne di più e piazza il record della pista. Sembra tutto fatto per la pole dell'australiano, ma Martin sorprende tutti e lo batte di tre millesimi. E' un dominio Ducati, con tutta la prima fila monopolizzata e ben cinque Ducati davanti, dato che Zarco è quarto davanti a Bastianini.

La statistica chiave

Non era mai successo di vedere cinque Ducati nei primi cinque posti.

La dichiarazione

Francesco BAGNAIA: "Sono molto contento. Non è stato un periodo facile, ho sempre faticato nei time attack. Ho fatto un bel passo in avanti nelle FP4. Siamo riusciti a fare la strategia che mi piace, sono tranquillo".

Il momento social

Il migliore

Jorge MARTIN: Già il tempo di Miller sembrava assurdo, batterlo è qualcosa di incredibile. Bravissimo Martinator, unico pilota sepre in prima fila in quest'inizio di stagione. Sfrutta al meglio una Ducati che vola ad Austin per andare in pole.

Il peggiore

APRILIA: Dalle stelle alle stalle. E' vero, è una pista totalmente diversa e quindi ci si poteva aspettare un calo, ma i due riders avevano i mezzi per passare il turno, invece sia Aleix che Maverick rimangono fuori nel Q1. Piccolo passo falso dopo l'apoteosi di settimana scorsa.

Non solo Rossi, le leggende passate dalle moto alle auto: cosa hanno fatto

Gran Premio delle Americhe Marquez: "A Mandalika uno dei peggiori momenti della mia carriera" 07/04/2022 A 19:22