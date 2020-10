Durante la prima sessione di prove libere del GP di Aragon di Moto3, Tony Arbolino non è sceso in pista: il pilota italiano, pur negativo a due tamponi, è stato messo in quarantena perché sul suo volo c’era una persona positiva vicino a lui. Una persona qualunque, non legata al Motomondiale. Dopo una riunione tra DORNA, il medico della FIM e le autorità sanitarie spagnole, ecco la decisione definitiva sull’accaduto.