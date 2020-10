Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del GP di Aragon di Moto3 , e non è sceso in pista Tony Arbolino : il pilota italiano, pur negativo a due tamponi , è stato messo in quarantena perché sul suo volo c’era una persona positiva vicino a lui. Una persona qualunque, non legata al Motomondiale. Fatto sta che Arbolino è fermo per quanto prevede la legge italiana. E’ in corso, secondo quanto riferito a Sky Sport da Carlo Pernat , una riunione per prendere una decisione definitiva sull’accaduto .

Così a Sky Sport il manager del pilota italiano, Carlo Pernat: “Situazione paradossale, al momento si sta cercando una soluzione ma non c’è. E’ arrivata una comunicazione ieri sera in cui veniva spiegato che lui fosse stato tracciato come possibile positivo. La comunicazione ci ha bloccato ieri sera. Lui è entrato con il tampone negativo, ha fatto un altro tampone ieri sera, che ha confermato la sua negatività. Sono passati già 5 giorni, la situazione è in mano a Ezpeleta e al medico della FIM e alle autorità sanitarie, stanno parlando, questo è importante perché ieri sera sembrava che la situazione fosse da non poter correre, addirittura pur essendo negativo dovrebbe isolarsi fino a mercoledì. La situazione è grave, brutta per Dorna: se un pilota pur essendo negativo non può correre crea un precedente molto delicato. Le autorità sanitarie dovrebbero intervenire per non permettere tutto questo, non è giusto ledere così la libertà personale. Riunione in corso tra Ezpeleta, il medico della FIM e le autorità sanitarie, per trovare una soluzione al caso Arbolino. Al momento la soluzione non c’è“.