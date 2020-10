E' il turno di Aragon: vedremo l'ottavo vincitore diverso?

Seconda puntata del nuovo trittico della MotoGP. Si va in Spagna ad Aragon, terra di conquista per gli spagnoli in MotoGP, soprattutto di Marc Marquez. Ma quest'anno, come tutti sanno, il Cabroncito non gareggerà, anche se ci si aspetta la sua presenza per continuare a parlare con i vertici Honda per la fine di questa stagione e l'inizio della prossima. Il meteo dovrebbe essere clemente in questo fine settimana, senza pioggia e con temperature miti, vicino ai venti gradi.

Gran Premio di Aragon Rossi: "Aragon è sempre stato ostico per me" 18 ORE FA

Marc Marquez in Aragon Credit Foto Getty Images

Nonostante condizioni normali, vedremo un nuovo vincitore nella classe regina? Siamo arrivati a sette in nove gare, il record dei nove riders vincenti in una stagione non è lontano. Rossi? Rins? Mir? Miller? Bagnaia? Sono in tanti tra i big che non hanno ancora vinto. Ne vedremo uno di questi sul gradino più alto del podio?

PILOTA GARA Fabio Quartararo Jerez 1, Jerez 2, Barcellona Brad Binder Brno Andrea Dovizioso Spielberg 1 Miguel Oliveira Spielberg 2 Franco Morbidelli Misano 1 Maverick Viñales Misano 2 Danilo Petrucci Le Mans

Quartararo allungherà nel mondiale?

Zitto zitto, a Le Mans è stato autore di una gara veramente intelligente. Per la prima volta sul bagnato nella sua carriera in MotoGP, Fabio Quartararo non si è fatto prendere dal panico più di tanto e ha badato per lo più ad arrivare in fondo davanti a Mir e Viñales. L'obiettivo è stato raggiunto e ora El Diablo si mantiene saldamente in testa alla generale, con 10 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso. Adesso c'è Aragon, pista che potrebbe essere favorevole alla Yamaha per le sue caratteristiche. Il francese riuscirà ad allungare nel mondiale?

Petronas Yamaha SRT's French rider Fabio Quartararo rides his bike during the third training round Credit Foto Getty Images

Dovizioso finalmente in ripresa? Speriamo

Dopo tante gare sottotono, anche il weekend di Le Mans non era partito al meglio. Poi grazie anche al meteo, la gara francese non è stata tanto negativa per Andrea Dovizioso che finalmente è tornato almeno a combattere per le posizioni che contano. Alla fine ha perso il podio, ma ha comunque conquistato un quarto posto che fa morale e ha guadagnato punti su Quartararo, tornando il lotta per il mondiale.

Andrea Dovizioso, Ducati, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ora c'è Aragon, pista non favorevole alla moto di Borgo Panigale e mai terra di conquista per gli italiani. Ma è anche vero che in questa stagione i pronostici non sono mai stati rispettati, per cui è giusto crederci, anche perché comunque lo scorso anno il forlivese è andato a podio. E poi il Dovi è assolutamente conscio che queste due gare sono decisive per il suo campionato e per la carriera. Insomma: l'obiettivo è di continuare a rosicchiare punti nella generale, senza fare errori.

Valentino Rossi deve salvare la faccia

Siamo passati da un Valentino Rossi in lotta per il mondiale ad avere il peggiore Valentino Rossi di sempre. Incredibile cosa possa accadere in poche settimane, ma in un campionato con così poche gare e così ravvicinate, può succedere anche questo. Per la seconda volta in carriera il Dottore è incappato in tre zeri di fila, ma mai aveva ottenuto ben quattro di ritiri in sole nove gare come in questa stagione, contanto quello inaugurale di Jerez 1. Ne consegue che, punti alla mano, questa è la peggior stagione di sempre per Rossi nel motomondiale dopo 9 corse, peggio anche dei due anni in Ducati, considerati da tutti assolutamente fallimentari. E così mentre Quartararo e Viñales lottano per il mondiale, lui annaspa a -57 in classifica, con soli 11 punti di vantaggio su Alex Marquez fino a settimana scorsa considerata la più grande delusione del 2020.

Valentino Rossi è l'ultimo pilota Yamaha ad aver vinto una gara a Misano nel 2014, Getty Images Credit Foto Getty Images

Inutile pensare al campionato, alla vittoria o al podio. L'alfiere di Tavullia deve prima di tutto salvare la faccia questo weekend, chiudendo senza problemi sotto la bandiera scacchi. E poi c'è bisogno di un cambio di rotta, un buon risultato che ridia morale e che faccia dimenticare le ultime pessime prestazioni. Aragon non è mai stato il sui circuito preferito, ma la Yamaha qui può andare forte. Certo che i rivali sono tantissimi.

Ci si aspetta il riscatto di Joan Mir

Team Suzuki Ecstar Spanish rider Joan Mir brakes his bike before a corner during the MotoGP pre-season test at Sepang International Circuit on February 8, 2020 Credit Foto Getty Images

Chiudiamo sempre parlando di Joan Mir. Dopo un mondiale in crescendo, è arrivato il primo passo falso dello spagnolo, mai competitivo a Le Mans in ogni condizione. Mentre il compagno di squadra si giocava addirittura la vittoria, lui arrancava ai margini della zona punti. Ha chiuso solo 11mo, ma per come si era messo il weekend è stato un risultato quasi positivo, dato che ha perso solo 2 punti su Quartararo. Ora arriva Aragon: nel 2018 la Suzuki era andata a podio con Iannone, mentre lo scorso anno è stato un vero disastro. Riuscirà Joan a tornare sul podio in Spagna?

Dal braccio di Marquez all'amputazione di Bayliss: quando i piloti corrono contro il dolore

MotoGP Quattro pretendenti per il titolo: chi è ora il favorito? 12/10/2020 A 16:36