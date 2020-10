"Oggi abbiamo portato a casa il massimo di quanto potesse essere fatto, perché se si parte indietro nella MotoGP del 2020 si fa tanta fatica. Non avevamo più velocità degli altri, quindi non c’era spazio per rimontare. Purtroppo la gomma media non si è comportata come ci aspettavamo, perché sarebbe dovuta calare meno della morbida. Invece, alzandosi la temperatura, la morbida ha funzionato meglio rispetto ai giorni scorsi. A proposito di temperatura, speriamo di trovare buone condizioni per il prossimo weekend, perché tra venerdì e sabato praticamente non abbiamo potuto lavorare sino alla FP4. Se fa freddo è obbligatorio usare le soft, ma la cosa strana è che sulle nostre moto le gomme morbide si distruggono. Non capiamo perché e non riusciamo a non segnarle più degli avversari nel massimo angolo. Quindi alla mattina non riusciamo a lavorare. Io credo che la Yamaha e le Suzuki scorrano molto a centro curva, portando molta velocità in uscita. Noi invece ci dobbiamo sempre attaccare alla gomma, e con il freddo si distrugge la riga. Spero che questo limite non continuerà, perché altrimenti al mattino non si riesce a lavorare e per noi è un handicap. Quindi penso che la Ducati sia la moto con più margine rispetto agli avversari, soprattutto considerando come in gara fossi molto lento in curva. In alcune perdevamo veramente tanto. Se avremo dei turni dove le gomme lavorano bene per noi, si potrà provare a recuperare.