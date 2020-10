Il weekend di gara del Gran Premio di Aragon 2020 si è aperto con una prima sessione di prove libere dominata dalle Yamaha , con il miglior tempo assoluto firmato da un Maverick Viñales in grande spolvero capace di cominciare nel migliore dei modi un fine settimana fondamentale per la sua stagione. Lo spagnolo della Yamaha Factory ha disputato un ottimo turno, prendendo confidenza col passare dei minuti su un asfalto molto freddo e mettendo in evidenza un ritmo notevole che gli ha consentito di stampare un giro in 1’49″866 precedendo i pari marca (del Team Petronas) Franco Morbidelli e Fabio Quartararo rispettivamente di 85 e 276 millesimi.

Qualche piccolo passo avanti rispetto alla Francia con il freddo per Suzuki, che piazza Joan Mir in sesta piazza a 0.559 e Alex Rins in nona a 0.855 migliorando progressivamente e trovando delle buone prestazioni nella parte conclusiva della sessione (con temperature in leggero aumento). Completa la top10 e l’elenco dei qualificati (virtualmente) per il Q2 l’Aprilia di Aleix Espargarò. FP1 abbastanza interlocutoria in casa Ducati, che ha sofferto il clima rigido mattutino odierno adottando una strategia conservativa in modo da non far correre dei rischi inutili ai propri piloti. Alla fine Jack Miller è stato il migliore dei centauri di Borgo Panigale in 12ma piazza grazie ad un buon ultimo run, mentre gli altri hanno fatto ancor più fatica come dimostra il 15° posto di Danilo Petrucci, il 17° di Andrea Dovizioso ed il 21° di un Francesco Bagnaia staccato di 2″ dal miglior tempo di Viñales.