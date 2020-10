Da questo punto di vista, il Team Manager della Rossa Davide Tardozzi ha voluto sgomberare il campo da eventuali ipotesi di un mancato gioco di squadra interno alla scuderia di Borgo Panigale, visto l’esito in pista: “Non credo ci fosse una strategia tra Petrucci e Dovizioso. Nel 2° run ognuno stava facendo il suo. Andrea arrabbiato per non essere entrato nel Q2, non per non essere stato tirato da Danilo. Andrea è partito un giro di anticipo su Danilo, se l’è trovato per strada, è stata una casualità, non una strategia predefinita. Stiamo facendo di tutto e di più per Dovizioso, credo che abbia tutte le potenzialità domani per salire sul podio“, le sue parole (fonte: Sky Sport).