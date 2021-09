Nuovo atto del mondiale 2021 della MotoGP. Da Aragon i bolidi della classe regina torneranno in pista per il weekend numero 13 di questa stagione. Gli orari del fine settimana ve li abbiamo mostrati in quest'articolo , ora è tempo di analizzare i temi cardini prima. Ecco a voi le cinque domande.

1) Sempre Quartararo favorito. Anche ad Aragon farà la voce grossa?

Fabio Quartararo sorridente sul podio di Silverstone, MotoGp, Getty Images Credit Foto Getty Images

Gran Premio di Gran Bretagna Rossi si sfoga: "Siamo disperati, non so più che pesci pigliare" 29/08/2021 A 16:31

E' la costante di questo 2021. In fin dei conti è stato competitivo su ogni pista e in qualsiasi condizione. Anche sul bagnato si è difeso quest'anno, mentre sull'asciutto è andato forte ovunque, anche quando i compagni di moto arrancavano, chiudendo lo schieramento addirittura fuori dalla zona punti. Fabio Quartararo arriva ad Aragon col morale alle stelle, forte della vittoria a Silverstone e da primo della classe. Sembra non avere difetti il francese al momento, zero punti deboli da poter essere usati dai rivali. Nonostante il fatto che su questa pista non abbia mai ottenuto buoni risultati, è uno dei favoriti: potrà non vincere, ma in alto c'è sempre.

2) Marc Marquez primo rivale del Diablo?

Marc Marquez Credit Foto Getty Images

Come ogni weekend è giusto cercare i potenziali rivali che possano mettere in difficoltà l'alfiere della Yamaha. Il primo nome che viene in mente su questa pista è il Cabroncito di Cervera. Perché? Semplice : da queste parti, quando ha corso, ha praticamente sempre vinto . Sono cinque i successi di fila per lui, tecnicamente è imbattuto da un lustro, dato che lo scorso anno qui non c'era nel doppio evento, dato l'ormai famoso infortunio. Stavolta Marc Marquez ci sarà, come al solito non al 100%, ma gareggerà alla sua maniera. Se la moto e il fisico lo aiuteranno, potrà lottare per il successo.

3) Grande attesa per la Suzuki: come andrà in Spagna?

Suzuki Ecstar's Spanish rider Joan Mir competes ahead of Suzuki Ecstar's Spanish rider Alex Rins in the MotoGP Credit Foto Getty Images

Oltre a Marquez, anche le Suzuki partono con i favori del pronostico ad Aragon. Il motivo sono i quattro podi nelle due gare dello scorso anno, compresa la vittoria di Rins. La moto blu al Motorland si è trovata alla grande nel 2020, per cui arriva in Spagna con grandi aspettative, forse troppo alte, date le prestazioni altalenanti di questa stagione. Mir è ancora in lotta per il titolo, anche se lontanissimo dal Diablo. Dovesse arrivare un risultato di enorme peso (la vittoria) avremo un campionato ancora aperto. L'obiettivo è sicuramente quello, non sarà facile ottenerlo.

4) Ducati: Martin il più in forma, e gli altri?

Jorge Martin - MotoGP - 2021 Credit Foto Getty Images

Non è un periodo semplice per la moto di Borgo Panigale. Ad inizio stagione si è dimostrata senza dubbio la moto migliore del circus, anche se incostante. Ora però non c'è più questa certezza. O meglio: il pacchetto completo sembra ancora il migliore, ma lo stato di forma di Quartararo e i tanti problemi che hanno attanagliato i riders di classifica della Ducati, hanno messo un po' in ombra le prestazioni della moto. Se ci aggiungiamo il fatto che il piloto più in forma nei box della Rossa è Jorge Martin, unico dei quattro che non sta sicuramente lottando per il titolo e che anche ad Aragon farà bene, ecco che la frittata è fatta. Ora si arriva al Motorland, pista non sempre ben digerita dalla Desmosedici. Zarco è chiamato ad un buon risultato dopo le ultime cadute, Bagnaia deve risollevarsi dopo il disastro di Silverstone complice la Michelin, mentre da Miller non si sa mai cosa aspettarsi.

5) Viñales sull'Aprilia: cosa aspettarsi?

Maverick Vinales Credit Foto Getty Images

Come ultimo tema abbiamo lasciato uno dei più importanti, e cioè il debutto sull'Aprilia di Maverick Viñales . Dopo il licenziamento da parte di Yamaha, lo spagnolo è cascato in piedi e dopo meno di un mese è di nuovo in griglia di partenza con il team con cui avrebbe dovuto iniziare dal 2022. Un piccolo vantaggio per lui e per l'Aprilia, che può quindi contare sin da subito su un grande manico, in sella ad una moto che nelle mani di Aleix Espargaro ha messo in mostra grandissime cose in questa stagione, compreso lo stupendo podio di due settimane fa. Cosa aspettarsi da loro?

Dal braccio di Marquez all'amputazione di Bayliss: quando i piloti corrono contro il dolore

Gran Premio di Gran Bretagna Quartararo: "Il titolo? Sono messo abbastanza bene…" 29/08/2021 A 13:52