Francesco Bagnaia ha vinto il GP di Aragon 2021, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito MotorLand in Spagna. Il piemontese ha conquistato la prima vittoria nella classe regina, al termine di un epocale duello con Marc Marquez. Il corpo a corpo contro il sei volte Campione del Mondo è stato semplicemente avvincente e memorabile, il pilota della Ducati è stato bravissimo ad avere la meglio contro il fuoriclasse spagnolo su un tracciato dove si era imposto cinque volte. Il ribattezzato Pecco ha analizzato la sua prestazione a caldo, prima di salire sul gradino più alto del podio:

"Un sacco di emozioni oggi. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo risultato: ogni volta ci avvicinavamo e succedeva qualcosa. Un sogno portare a casa la vittoria, è una liberazione. Ringrazio il team, la mia famiglia, la mia ragazza. Difficile dire altro in questo momento. Non è stato facile restare davanti a Marquez su questo tracciato: so che non è al 100%, ma aveva tanta voglia di vincere ed era competitivo. Io ho cercato di fare del mio meglio, sono arrivato primo e ho realizzato un sogno".

