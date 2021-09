Francesco Bagnaia da impazzire ad Aragon (Spagna), tredicesima tappa del Motomondiale. Pecco festeggia la seconda pole dopo quella di Losail. E' la sua 8ª prima fila in carriera nella classe regina, la 7ª quest'anno, la 22ª considerando tutte le classi. Con un giro record della pista in 1'46''322 il pilota Ducati precede in griglia di partenza il compagno di box Jack Miller e la Yamaha del leader del mondiale, Fabio Quartararo. Seconda fila per Marc Marquez, mentre Valentino Rossi partirà dalla penultima casella in griglia (21ª/°) in settima fila con Vinales e Rins.

La top10 delle qualifiche ad Aragon

1 F. BAGNAIA, 1:46.322

2 J. MILLER, +0.366

3 F. QUARTARARO, +0.397

4 M. MARQUEZ, +0.414

5 J. MARTIN, +0.556

6 A. ESPARGARO, +0.561

7 J. MIR, +0.840

8 P. ESPARGARO, +0.872

9 E. BASTIANINI, +0.956

10 J. ZARCO, +0.966

