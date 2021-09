Francesco Bagnaia. L’oceanico scatterà così dalla seconda posizione nella gara in programma domani (ore 14.00) e ha tutte le carte in regola per ottenere un risultato di prestigio, provando a battagliare col ribattezzato Pecco e con Fabio Quartararo che partirà subito alle spalle delle due Rosse. Jack Miller ha analizzato la sua prestazione al termine della gara, anche se c’è un pizzico di amarezza per non essere riuscito a mettere le mani sulla pole-position: Jack Miller ha conquistato un bel secondo posto nelle qualifiche del GP di Aragon 2021 , tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Motorland in Spagna. L’australiano si è distinto in sella alla sua Ducati ed è riuscito a strappare la piazza d’onore alle spalle del compagno di squadra. L’oceanico scatterà così dalla seconda posizione nella gara in programma domani (ore 14.00) e ha tutte le carte in regola per ottenere un risultato di prestigio, provando a battagliare col ribattezzato Pecco e con Fabio Quartararo che partirà subito alle spalle delle due Rosse. Jack Miller ha analizzato la sua prestazione al termine della gara, anche se c’è un pizzico di amarezza per non essere riuscito a mettere le mani sulla pole-position:

Non l’ho frustata abbastanza, avrei dovuto fare di più. La giornata è stata positiva, soprattutto dopo i problemi avuti l’anno scorso su questa pista. Essere tornato qui e poter gareggiare in questa posizione è eccellente, con questo feeling è davvero fantastico. Abbiamo dati da valutare come il consumo gomme per la gara da domani: ringrazio tutto il team per l’eccezionale lavoro svolto. Sono contento di tornare in prima fila e spero di poter fare una bella gara“.

Gran Premio di Aragon Bagnaia: "Record della pista? Mi sta venendo tutto bene" UN' ORA FA

Bagnaia, Marini, Bastianini: gli highlights del test Ducati a Jerez

Gran Premio di Aragon Qualifiche: super Bagnaia! Doppietta Ducati in pole con Miller 3 ORE FA